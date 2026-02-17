Вчені б’ють на сполох: Земля може стати непридатною для життя

Земля / © Associated Press

Кліматологи попереджають: Земля наближається до точки неповернення. Нове дослідження вказує, що ключові природні системи планети значно ближчі до колапсу, ніж вважалося раніше.

Про це повыдомило видання Futurism.

Вчені наголошують, що політики та суспільство досі не усвідомлюють масштабу ризиків, які можуть стати переходом до точки неповернення. Йдеться про потенційний колапс Гренландського та Західно-Антарктичного льодовикових щитів, танення бореальної вічної мерзлоти та деградацію Амазонського тропічного лісу.

Дослідження базується на концепції кліматичних «переломних точок» — моментів, коли руйнування однієї системи запускає каскадні зміни в інших. За найгіршим сценарієм, так званої «тепличної Землі», довгострокова температура може зрости приблизно на 5°C вище доіндустріального рівня, що спричинить невідворотні наслідки для світової екосистеми.

Науковець Terrestrial Ecosystems Research Associates Крістофер Вольф зазначає, що навіть часткове перетинання цих порогів може запустити неконтрольований тепличний цикл. Він підкреслює: нинішніх глобальних кліматичних зобов’язань недостатньо, а реальні ризики залишаються недооціненими.

Окремо експерти звертають увагу на соціальний вимір проблеми. Найбільш уразливими до наслідків зміни клімату залишаються люди з низьким рівнем доходів, які водночас мають обмежений вплив на глобальні рішення.

Професор Університету Манітоби Девід Кемфілд, автор книги «Майбутнє у вогні: капіталізм та політика зміни клімату», наголошує: навіть уряди, які прагнуть скоротити викиди, стикаються з опором корпоративного сектору та фінансових інституцій. На його думку, подолати ці бар’єри можливо лише під тиском масштабних суспільних рухів.

Нове дослідження свідчить, що наша планета отримала більшу частину своєї води — основного джерела водню — ще під час свого формування.