Вчені б’ють на сполох: зміна клімату знищує дві країни Європи

Пожежа / © Associated Press

Реклама

Наприкінці літа Іспанію та Португалію охопили масштабні лісові пожежі, які вчені безпосередньо пов’язують із глобальним потеплінням. За їхніми висновками, екстремальні погодні умови, що раніше могли виникати раз на 500 років, тепер повторюються кожні 15 років.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження міжнародної мережі World Weather Attribution.

Аналіз показав, що спека та посуха зробили пожежі у 40 разів імовірнішими через зміну клімату. Вогонь знищив приблизно 500 тисяч гектарів лісу, а його інтенсивність була на 30% вищою, ніж у світі без глобального потепління.

Реклама

«Самі масштаби цих пожеж вражають. Зі зміною клімату умови стають все спекотнішими, сухішими та більш легкозаймистими, що призводить до виникнення пожеж безпрецедентної інтенсивності», — пояснила Клер Барнс, кліматологиня з Імперського коледжу Лондона та співавторка дослідження.

Дослідники нагадали, що у доіндустріальну епоху такі погодні умови могли траплятися раз на кілька століть, а нині, у світі з підвищеною температурою через забруднення, вони повторюються кожні 15 років.

Подібні тенденції фіксують і в інших країнах Середземномор’я. Зокрема, аналіз пожеж у Туреччині та Греції показав, що екстремальні погодні явища в цих регіонах стали у 10 разів імовірнішими через зміну клімату.

На тлі катастрофи прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у розмові з The Guardian розкритикував політичних опонентів. За його словами, традиційні праві партії, навіть не заперечуючи наукових даних, часто діють так, ніби зміни клімату не існує, підриваючи зусилля уряду в боротьбі з глобальним потеплінням.

Реклама

Нещодавно супутники NASA та ESA оприлюднили знімки, які засвідчують масштабні лісові пожежі на Іберійському півострові. Вогонь охопив значні території Іспанії та Португалії, а густий дим поширився далеко за межі регіону.

Нагадаємо, вчені розгадали таємницю найпотворнішої тварини у світі. Виявилося, що те, за що люди прозвали хоботних мавп, які мають великі фалічні носи, потворними, дає їм безліч переваг.