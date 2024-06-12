Вчені були здивовані: на старому затонулому кораблі виявили цікаву знахідку (фото)

Вченим вдалося відреставрувати знайдені на затонулому кораблі дві могильні плити з пербекського мармуру.

Науковці відреставрували дві середньовічні могильні плити з корабля XIII ст., що затонув у Англії поблизу графства Дорсет. Виготовлені з пербекського мармуру плити були призначені для вищих санів духовенства.

Про це повідомляє Heritage Daily.

Дослідники виявили затонулий корабель XIII ст. біля узбережжя графства Дорсет ще 1982 року. Спершу вчені вважали судно просто купою уламків, але завдяки допомозі дайверів змогли краще дослідити знахідку.

За результатами досліджень з’ясувалося, що корабель датується періодом правління Генріха III. Судно перевозило вантаж, зокрема ступки для розтирання, казани, чашки, глиняний посуд та різні предмети домашнього вжитку.

А нещодавно в межах проєкту під керівництвом Борнмутського університету вченим вдалося відреставрувати знайдені на кораблі дві могильні плити з пербекського мармуру. Це такий різновид викопного вапняку, що трапляється на острові Пербек у південно-східному Дорсеті.

Пербекський мармур видобувався протягом романо-британського та середньовічного періодів. Цей матеріал використовували для виготовлення архітектурної ліпнини, шпону та будівельних розчинів.

Пербекський мармур можна помітити у багатьох соборах на півдні Англії, зокрема в Ексетері, Елі, Норвічі, Чичестері, Солсбері, Лінкольні, Лландаффі, Саутворку, Кентерберійському соборі та Вестмінстерському абатстві.

На могильних плитах розміщене різьблене зображення християнського хреста. Ймовірно, ці плити планувалося використати як кришки домовин або як надгробні пам'ятники для священнослужителів високих чинів. Одна з плит сягає 1,5 м завдовжки, а інша плита складається з двох частин і має 2 м завдовжки.

Могильні плити з затонулого корабля XIII ст. / Фото: Борнмутський університет

"Корабель затонув під час розквіту пербекської кам'яної промисловості, а могильні плити були популярним пам'ятником єпископам і архієпископам в Англії того часу", розповів морський археолог з Борнмутського університету Том Казінс.

До слова, раніше археологи знайшли у печері на півдні Німеччини фігурку з кістки мамонта у формі коня, вік якої сягає 35 тис. років.

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