Вчені були приголомшені станом білих ведмедів на тлі глобального потепління: подробиці

Білі ведмеді / © vox.com

Реклама

Нове дослідження популяції білих ведмедів на норвезькому архіпелазі Шпіцберген показало, що зменшення площі морського льоду не призвело до масового голодування тварин. Згідно з даними науковців, протягом останніх двадцяти років стан здоров’я місцевих ведмедів покращився.

Про це повідомляє Vox.

Несподівані висновки науковців

Аналіз даних за період від 2000 до 2019 року став несподіванкою навіть для авторів дослідження. Попри те, що морський лід, необхідний для полювання на тюленів, продовжує активно танути, ведмеді мають вигляд здоровіший, ніж на початку спостережень.

Реклама

Провідний автор дослідження та вчений Норвезького полярного інституту Джон Аарс підкреслив, що реальність виявилася зовсім протилежною його очікуванням. За словами вченого, він передбачав погіршення стану організму тварин, але натомість зафіксував позитивну динаміку.

Науковці наголошують, що реакція білих ведмедів на потепління не є однаковою для всього світу. Хоча популяція на Шпіцбергені почувається добре, в інших регіонах ситуація залишається критичною. Наприклад, у західній частині Гудзонової затоки в Канаді танення льоду призвело до гострої нестачі їжі. Через це популяція там скоротилася приблизно вдвічі від 1980-х років. Це свідчить про те, що кліматичні зміни впливають на 20 різних популяцій виду по-різному, залежно від місцевих умов та особливостей поведінки тварин.

Нові стратегії виживання

Дослідження останніх років підтверджують, що білі ведмеді знаходять нові способи пристосування до нагрівання планети. У Гренландії вчені зафіксували, що тварини почали використовувати льодовиковий лід замість морського для полювання, що захистило їх від наслідків танення.

Крім того, аналіз ДНК виявив певні генетичні зміни, які можуть допомогти виду виживати в умовах теплішого клімату. Попри ці обнадійливі ознаки, науковці попереджають, що глобальне потепління залишається головною загрозою для майбутнього білих ведмедів.

Реклама

Раніше ми писали, що глобальне потепління змушує білих ведмедів еволюціонувати в режимі реального часу. Вчені виявили, що у тварин, які живуть у тепліших регіонах Гренландії, активізувалися ділянки ДНК, відповідальні за метаболізм.

До слова, у «світовій столиці білих ведмедів», канадському місті Черчилл, вчені стали свідками надзвичайно рідкісної події. Дика самка білого ведмедя усиновила чуже дитинча, врятувавши йому життя.