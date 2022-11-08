Вчені дали невтішний прогноз: Землю не врятувати від астероїда-вбивці

У NASA подали звіт про результати нещодавнього моделювання потенційного зіткнення із Землею астероїда-вбивці.

Про це пише Futurism.

За словами Емми Рейні з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса, моделювання планетарного захисту в разі наближення небезпечного астероїда до Землі показало, що людство зовсім не готове до такої загрози і не зможе запобігти катастрофі.

Основна сюжетна лінія моделювання NASA полягала в тому, що до атмосфери Землі на величезній швидкості увійшов астероїд діаметром 70 метрів. Він упав за 15 км від вигаданого міста й унаслідок падіння стався вибух із виділенням енергії еквівалентної 10 мегатоннам у тротиловому еквіваленті. Саме місто та його околиці були повністю зруйновані й там загинули десятки тисяч людей.

Також моделювання показало, що астероїд не можна знищити ракетою з ядерною боєголовкою, адже це дуже ризиковано з погляду міждержавних відносин. Також такий вибух може не повністю зруйнувати астероїд і його уламки все одно впадуть на Землю. Ще одна небезпека полягає у поширенні величезної кількості радіації у верхніх шарах атмосфери, наголосили спеціалісти.

Нагадаємо, астероїд, який більший за єгипетські піраміди в Гізі, вперше за понад 100 років пролетів поряд із Землею.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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