Вчені дізналися, чому хмари зникають під час затемнення і в чому небезпека

Коли Місяць закриває собою Сонце, це не тільки робить світ темним на кілька хвилин, а й викликає інші серйозні наслідки для всієї планети.

Вчені давно помітили, що під час сонячних затемнень купові хмари швидко зникають. Причому це відбувається навіть за часткового затемнення, коли Місяць закриває лише 15% Сонця. Довгий час природа цього явища залишалася загадкою, але тепер дослідники з'ясували, що відбувається та застерігають людей від наслідків, які несе за собою зникнення хмар.

Про це пише журнал Communications Earth & Environment

Група вчених з Королівського метеорологічного інституту Нідерландів і Делфтського технологічного університету з'ясувала, що під час затемнення зникають лише хмари, які виконують функцію своєрідного світлофільтра, відбиваючи сонячні промені назад у космос і не даючи Землі перегріватися. Причому це явище спостерігається лише над сушею.

Дослідники вивчили метеорологічні дані, зібрані під час трьох сонячних затемнень над Африкою у період з 2005 до 2016 року. Вони виявили, що зникнення хмар пов'язане з природою їхньої появи.

Коли земна поверхня нагрівається, вона нагріває повітря, яке за законом фізики спрямовується вгору, переносячи і водяну пару. Потрапивши у вищі та холодні шари атмосфери, ця пара конденсується і перетворюється на хмари.

Під час сонячного затемнення поверхня землі швидко остигає і висхідні потоки теплого повітря зменшуються, а купові хмари розсіюються. З'являються вони лише після того, як затемнення закінчиться, і земля знову почне нагріватися.

Над морем такого явища не відбувається, тому що вода набагато повільніше остигає та нагрівається.

Керівник дослідження Віктор Тріса зазначив, що висновки їх дослідження мають велике значення для майбутніх експериментів із кліматичної інженерії.

Підводне каміння штучної зміни клімату

Багато вчених у всьому світі шукають рішення, які допоможуть впоратися з глобальним потеплінням. Одним із таких проєктів, який має зменшити нагрівання планети, є екранування сонячних променів (що й відбувається під час сонячного затемнення).

Як показує комп'ютерне моделювання, блокування деякої частини сонячного проміння має ефективно знизити температуру повітря. Проте дослідження Віктора Тріса та його команди показує, що цей спосіб може мати серйозні наслідки.

Тобто, якщо затьмарювати Сонце за допомогою штучних екранів, це з одного боку знизить температуру, а з іншого – призведе до зникнення природних екранів, хмар. Таким чином, ефективність кліматичної інженерії буде дуже сумнівною.

На думку команди вчених, перш ніж впроваджувати ідеї кліматичної інженерії, потрібно ще провести додаткові дослідження, щоб не запустити фатальну ланцюгову реакцію подій, які ще більше посилять кліматичну кризу.

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