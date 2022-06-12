Вчені дізналися, чому собаки стали найкращими друзями людей

Японські вчені з Університету Адзабу вважають, що знайшли відповідь на запитання, чому собаки стали найкращими друзями людей, виявивши дві ключові генні мутації у тварин.

За словами вчених, ці мутації, можливо, зіграли роль у їхньому одомашненні, знизивши стрес і зробивши собак більш розслабленими під час контакту з людьми.

Про це пише Daily Mail.

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Дослідники вивчили відмінності в генах, пов'язаних з когнітивними здібностями у собак.

Це включало гени "гормону любові" окситоцину (OT) та гени рецептора меланокортину 2 (MC2R), який бере участь у виробництві гормону стресу кортизолу. Їхній аналіз показав, що дві мутації в MC2R були пов'язані. експериментаторів у другому.

"Ген MC2R був найбільш ефективним для навичок собак у тесті з вибором та вирішенням завдань, що вказує на те, що цей ген міг мутувати на ранньому етапі одомашнення собак", — зазначили дослідники.

Раніше вчені пояснили, чому коти йдуть з дому перед смертю.

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