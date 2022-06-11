Вчені дізналися, яким був Всесвіт у перші секунди після Великого вибуху

Вчені дізналися, яким був Всесвіт у перші секунди після Великого вибуху

Вчені з Інституту астрофізики Канарських островів змогли створити комп'ютерну модель Всесвіту за кілька секунд після Великого вибуху.

Нова симуляція показує, як сформувалося міжгалактичне середовище або газ і пил, що перебувають між галактиками.

Про це повідомляє Space.

За допомогою нової комп'ютерної симуляції вчені змогли побачити розподіл на ранньому етапі життя Всесвіту темної матерії, зарядженого енергією газу, нейтрального водню та інших складників, які необхідні для кращого розуміння структури Всесвіту.

Нова симуляція показала вченим, де саме розташовуються хмари газоподібного водню з огляду на те, що Всесвіт постійно розширюється. Але за допомогою цих хмар можна дізнатися більше про те, що міститься в міжгалактичному середовищі з газу та пилу.

"Наше головне досягнення полягає в тому, що ми побачили, як пов'язані між собою міжгалактичний газ, темна матерія і нейтральний водень і що вони добре організовані в особливому порядку", — говорить спеціалістка Сінігалья.

Раніше стало відомо, що дослідники хочуть вивчити планету, на якій плавиться каміння.

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