Вчені досі не знають, що це: на дні океану виявили знахідку віком 500 млн років (відео)

Палеодиктіон / © Wikimedia Commons

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Учені досі не знають, звідки на дні океану беруться загадкові відбитки, схожі на ідеальні бджолині стільники. Їх називають палеодиктіонами. Ці дивні сліди знаходять по всьому світу вже 500 мільйонів років, і вони залишаються однією з найбільших та найдавніших таємниць океану.

Про це пише Iflscience.

Уперше такий дивний відбиток із шестикутників помітив італійський дослідник Джузеппе Менегіні ще у 1850 році. Тоді він знайшов стародавній слід невідомої істоти у скам’янілих породах і назвав його Paleodictyon strozzi. Але по-справжньому науковці зацікавилися цим у 1970-х роках. Тоді на великій глибині в Атлантичному океані виявили точно такі ж свіжі отвори-стільники. Сучасні знахідки назвали Paleodictyon nodosum.

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Це явище вивчає наука іхнологія. Вона досліджує не самі скелети чи залишки істот, а лише сліди, які вони залишили після себе. Головна загадка для вчених у тому, що всі знайдені на глибині 3500 метрів «стільники» виявилися абсолютно порожніми. Усередині цих заплутаних тунелів немає ні живих, ні мертвих організмів, і дослідники не знайшли навіть жодного сліду ДНК.

Зараз у вчених є три головні здогадки щодо того, хто саме створює ці правильні геометричні візерунки. За однією з версій, якась червоподібна істота риє такі точні тунелі, щоб їй було зручніше ловити їжу або направляти потоки води.

Інша теорія каже, що ці сліди є просто відбитком тіла або залишками гнізда особливих великих одноклітинних організмів, які вміють будувати складні структури на дні. Також візерунок може належати невідомому виду морських губок, які часто утворюють дивні каркаси, проте довести це поки не можуть, бо дослідники так і не знайшли всередині жодної ДНК.

Попри те, що палеодиктіон залишається невизначеним, він не єдиний мешканець Землі з такою тривалою історією. Приблизно стільки ж часу на планеті існують медузи, наутилуси, брахіоподи та губки. Також серед довгожителів виділяються мечохвости (близько 450 мільйонів років) та оксамитові черви. Пошуки підказок для розгадки цієї глибоководної таємниці тривають.

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Нагадаємо, у Словаччині, поблизу міста Врабле, міжнародна група археологів виявила одне з, мабуть, найзагадковіших і найстрашніших поховань в історії Європи. У масовій могилі віком близько 7 000 років знайшли останки кількох десятків людей, у яких повністю відсутні черепи.

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