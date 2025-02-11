Вчені дослідили вплив COVID-19 на температуру Місяця: чи справді карантин охолодив супутник

Попереднє дослідження аналізувало температуру Місяця в період 2017–2023 років і зафіксувало її значне зниження у 2020 році, що збіглося з карантинними заходами через COVID-19.

Дослідники вивчили зв’язок між активністю на Землі та температурними змінами на Місяці. Професор цивільного будівництва в Міссурі Вільям Шонберг разом із професором фізики Ширін Хак провели повторний аналіз даних, щоб перевірити попередні висновки, які пов’язували падіння температури Місяця з карантинними обмеженнями під час пандемії COVID-19.

Про це пише Phys.org.

"Коли один із моїх колег вперше показав мені цю статтю, написану іншими дослідниками, ми обидва запитали себе: чи може це бути правдою", – розповів Шонберг.

Попереднє дослідження, засноване на даних NASA Diviner Lunar Radiometer Experiment, аналізувало температуру Місяця в період 2017–2023 років і зафіксувало її значне зниження у 2020 році, що збіглося з карантинними заходами через COVID-19.

Однак повторний аналіз Шонберга і Хака виявив, що падіння температури почалося ще у 2019 році, тобто до введення карантину. Ба більше, подібне зниження температури зафіксували у 2018 році, задовго до початку пандемії.

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"Ми не заперечуємо, що температура дійсно знижувалася в різний час протягом періоду, що вивчається", – зазначив Шонберг. "Але, схоже, трохи натягнуто стверджувати з упевненістю, що людська діяльність була основною причиною цього".

Шонберг визнав, що теоретично активність на Землі може впливати на температуру супутника, проте цей вплив буде мінімальним.

"Під час місячної ночі існує невелика ймовірність того, що тепло і випромінювання Землі можуть вплинути на температуру місячної поверхні", – зазначив він. Але цей вплив, ймовірно, буде настільки незначним, що його буде важко виміряти або навіть помітити.

Таким чином, дослідження ставить під сумнів припущення про зв’язок між земною активністю та температурними змінами на Місяці, вказуючи на інші природні фактори, що могли спричинити такі коливання.