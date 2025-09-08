ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
142
2 хв

Вчені дослідили, від чого загинули молоді птеродактилі

Вчені знайшли останки птеродактилів з переломами: чи справді вони були першими льотчиками в історії?

Руслана Сивак
Птеродактиль

Птеродактиль / © hronoblog.blogspot.com

У Німеччині знайшли рештки двох птеродактилів, що проливає світло на одну з головних загадок палеонтології: коли ці тварини починали літати. Завдяки унікальній знахідці науковці змогли підтвердити свою теорію про те, що птеродактилі були здатні до польоту вже одразу після вилуплення.

Про це йдеться у журналі Current Biology.

Крилаті динозаври з переломами

Палеонтологи виявили скам’янілості двох молодих птеродактилів (Pterodactylus antiquus) віком 150 мільйонів років у регіоні Зольнгофен на півдні Німеччини. Розмах їхніх крил становив лише 20 сантиметрів, водночас у дорослих особин він сягав метра.

Дослідження показало, що обоє дитинчат птеродактилів мали переломи плечових кісток у крилах, які були схожі на травми сучасних птахів і кажанів, отримані під час польоту в штормову погоду. На переломах не було жодних слідів загоєння, що свідчить про те, що тварини загинули майже одразу після травмування.

Причина загибелі

Науковці припускають, що травми спричинили падіння птеродактилів у воду, де вони не змогли вижити через сильні штормові хвилі. Це підтверджує, що навіть у такому ранньому віці вони вже літали.

Завдяки унікальним умовам регіону Зольнгофен, який у Юрському періоді був архіпелагом, рештки тварин, які тонули, швидко накривало підводними зсувами ґрунту. Це забезпечило ідеальні умови для збереження скам’янілостей.

Нагадаємо, міжнародна група науковців провела дослідження дивних глибоководних риб — акул-примар, або химер, які є далекими родичами акул і скатів. У самців цих риб з чола виступає відросток, відомий як тенакулум, який виявився всіяним справжніми зубами.

Також після зникнення динозаврів ссавці почали стрімко розвиватися і заселяти нові території. В цьому процесі з’явилися справжні велетні. І хоча сьогодні найбільшою твариною є кит, історія сухопутних гігантів має свого беззаперечного чемпіона.

Раніше повідомлялося, що унікальна крижана риба, яка живе в Антарктиді, має прозору кров. За словами вчених, ці істоти — єдині відомі хребетні, у яких у дорослому віці в крові зовсім немає гемоглобіну. Через це у них дуже цікаве забарвлення.

142
