Вчені дослідили, від чого загинули молоді птеродактилі

Птеродактиль / © hronoblog.blogspot.com

У Німеччині знайшли рештки двох птеродактилів, що проливає світло на одну з головних загадок палеонтології: коли ці тварини починали літати. Завдяки унікальній знахідці науковці змогли підтвердити свою теорію про те, що птеродактилі були здатні до польоту вже одразу після вилуплення.

Про це йдеться у журналі Current Biology.

Крилаті динозаври з переломами

Палеонтологи виявили скам’янілості двох молодих птеродактилів (Pterodactylus antiquus) віком 150 мільйонів років у регіоні Зольнгофен на півдні Німеччини. Розмах їхніх крил становив лише 20 сантиметрів, водночас у дорослих особин він сягав метра.

Дослідження показало, що обоє дитинчат птеродактилів мали переломи плечових кісток у крилах, які були схожі на травми сучасних птахів і кажанів, отримані під час польоту в штормову погоду. На переломах не було жодних слідів загоєння, що свідчить про те, що тварини загинули майже одразу після травмування.

Причина загибелі

Науковці припускають, що травми спричинили падіння птеродактилів у воду, де вони не змогли вижити через сильні штормові хвилі. Це підтверджує, що навіть у такому ранньому віці вони вже літали.

Завдяки унікальним умовам регіону Зольнгофен, який у Юрському періоді був архіпелагом, рештки тварин, які тонули, швидко накривало підводними зсувами ґрунту. Це забезпечило ідеальні умови для збереження скам’янілостей.

