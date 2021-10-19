Вчені довели неефективність популярного противірусного препарату у лікуванні COVID-19

Виявилося, що Інтерферон бета-1а не впливав на перебіг хвороби.

Американські дослідники з'ясували, що Інтерферон бета-1а ніяк не допомагає в лікуванні госпіталізованих дорослих з "ковідною" пневмонією.

Про це свідчать відповідні результати, отримані на фазі III клінічних випробувань цього противірусного препарату, пише The Lancet.

Масштабне дослідження ACTT-3 від Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США проводилося від 5 серпня по 21 грудня 2020 року серед 969 дорослих хворих у 63 центрах США, Японії, Мексики, Сінгапуру та Південної Кореї. 60% пацієнтів були білими (32% - латиноамериканці), 17% - чорними, 9% - азіатами, 1% - американськими індіанцями або корінними жителями Аляски.

Групу випадковим чином розподілили на дві рівні підгрупи. Одній давали інтерферон бета-1а з ремдесивіром, другій - плацебо з ремдесивіром. До самого кінця випробувань ні учасники, ані дослідники не знали, хто і який режим лікування отримував.

Нагадаємо:

Минулого року Національна комісія охорони здоров'я Китаю включила противірусний препарат "Арбідол" в попередній план лікування нової коронавірусної інфекції COVID-19 .

. Своєю чергою випробування ремдисивіру у США, який вважали потенційними ліками від нового коронавірусу, згорнули. Дослідники пояснили це тим, що такі тести загрожують здоров’ю частини заражених пацієнтів, які у дослідженні для порівняння приймали плацебо.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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