Вчені довели, що всі живі організми випромінюють невидиме світло

Дослідники показали, що ультраслабке фотонне випромінювання (UPE) — надзвичайно слабке світіння, яке виробляють живі організми, може стати новим методом безконтактного спостереження за життєдіяльністю тварин і реакціями рослин на стрес.

Про це пише видання The Journal of Physical Chemistry Letters.

В експериментах вчені використовували сучасні камери EMCCD та CCD, здатні фіксувати окремі фотони у видимому спектрі при наднизькому рівні шуму. Результати показали чітку різницю між випромінюванням живих і мертвих мишей, що свідчить про потенціал методу для оцінки життєздатності.

У рослин дослідники спостерігали, що підвищення температури та фізичні ушкодження підвищують інтенсивність UPE. Також хімічні обробки впливали на випромінювання, причому найбільший ефект спостерігався при нанесенні місцевого анестетика бензокаїну на пошкоджені ділянки.

За словами авторів, UPE-візуалізація дозволяє безконтактно та без використання міток відстежувати фізіологічний стан тварин і реакцію рослин на стрес, що відкриває нові можливості для біології та агрономії.

