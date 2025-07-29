Вчені і бізнес хотіли сховати від сонця частину Каліфорнії: експеримент розкрили випадково

Сонце / © Associated Press

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Вашингтонський університет спільно з кількома приватними компаніями планували в Каліфорнії затемнити від сонця 10 тис. кв. км земної поверхні. Усе задля стримування глобального потепління. Міська влада дізналася про експеримент в останній момент і заблокувала його.

Про це повідомляють Futurism та Politico.

Сонячна геоінженерія як протидія глобальному потеплінню

У спробах стримати глобальне потепління вчені дедалі частіше розглядають радикальні рішення. Одне з таких — зменшення кількості сонячного світла, яке потрапляє на Землю. Цей підхід має назву сонячна геоінженерія. Його ідея полягає у штучному затіненні планети, щоб знизити середню температуру.

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Такий метод від самого початку викликає багато дискусій: скептики вказують на недостатню обізнаність людства про можливі ризики — екологічні, соціальні та політичні. Натомість прихильники стверджують, що кліматична криза вже настільки загострилася, що без сміливих заходів не обійтись.

Один із таких проєктів планувався у каліфорнійському місті Аламеда. Його ініціювали Вашингтонський університет спільно з кількома приватними компаніями. Метою було випустити в атмосферу аерозолі, які б підвищили відбивну здатність хмар. Міська влада дізналася про експеримент в останній момент і заблокувала його.

Планувалося затінити 10 тис. кв. км

Як з’ясувалося згодом, ці випробування були лише початковим етапом набагато масштабнішого проєкту. Так, упланах було затінити понад 10 тис. кв. км, що відповідає площі Пуерто-Рико. Місцями реалізації розглядалися регіони біля узбережжя Північної Америки, Чилі чи Південної Африки.

«У таких масштабах істотні зміни у хмарах будуть легко виявлені з космосу», — йдеться в документі, який потрапив до розпорядження журналістів.

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Ініціаторами проєкту були Вашингтонський університет, приватна фірма SilverLining, що спеціалізується на геоінженерії, а також некомерційна організація SRI International. При цьому самі розробники мали сумніви щодо успішності задуму.

«Аламеда була лише сходинкою до чогось набагато масштабнішого, і жодної взаємодії з місцевими спільнотами не було. Це серйозна помилка», — прокоментувала ситуацію професорка екології Каліфорнійського університету в Санта-Крузі Сікіна Джинна.

У відповідь на критику Вашингтонський університет заявив, що проєкт не мав на меті змінювати клімат чи погоду, і що «проведення великомасштабних досліджень» також не планувалося.

Що кажуть про геоінжеренію науковці?

Попри ці заяви, більшість науковців сумніваються в ефективності такого втручання. Існує думка, що геоінженерія може дати лише тимчасовий ефект, якщо взагалі не призведе до непередбачуваних наслідків.

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Підтримку дослідженням надав мільярдер Кріс Ларсен, який вважає: «Коли вчені стикаються з політичними нападками і різким скороченням фінансування, нам потрібно доповнити швидкий енергетичний перехід ширшим спектром потенційних кліматичних рішень».

Але навіть фінансування від великих інвесторів, як-от співзасновника Intel, не захищає ці ініціативи від спротиву. Через політичний тиск і негативну реакцію суспільства багато геоінженерних проєктів опиняються під загрозою згортання.

До слова, раніше вчені попередили, що до кінця століття людство може зазнати кліматичної катастрофи, як у голлівудському фільмі «Післязавтра». Зміни вітрових потоків можуть спричинити сильні морози, повені та нищівні шторми.