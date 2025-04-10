Вчені, які відродили вимерлого 10 000 років тому вовка, повернуть до життя ще трьох культових істот

Шерстистий мамонт / © Live Science

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Вчені шокували світ, повернувши до життя вимерлий вид вовка, який зник із нашої планети понад 10 000 років тому, але видатна генно-інженерна компанія, яка стоїть за цим дивом, не зупиняється на досягнутому.

Про це пише Mirror.

Фірма Colossal Biosciences, що базується в Техасі, США, розкрила свої плани щодо реінтродукції декількох інших історичних істот.

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Шерстистий мамонт

Шерстистий мамонт / © Live Science

Фірма секвенувала геном шерстистого мамонта і заявила, що «позитивно» оцінила можливість повернення цих істот, які не блукали планетою близько 4 000 років, у найближчі декілька років. Компанія Colossal також заявила, що відкрила спосіб отримання стовбурових клітин слона, які мають вирішальне значення для процесу вимирання.

Генеральний директор компанії Бен Ламм заявив, що перші дитинчата цього зниклого виду можуть з’явитися на світ вже в найближчі декілька років. Головна наукова співробітниця Бет Шапіро повідомила, що в березні вчені створили «шерстистих мишей» як перший крок до повернення мамонтів в природу.

Вона сказала: «Це дуже хвилювально для нас, тому що це підтверджує, що гени і сімейства генів, які ми ідентифікували за допомогою нашого підходу порівняльної геноміки, дійсно спричиняють у тварин вовняну шерсть, золотисте покриття і довші волоски. І саме таким чином ми збираємося створювати мамонтів майбутнього».

Додо

.Додо / © скриншот з відео

Птахи дронти також потрапили до списку Colossal, оскільки фірма виявила, що використовуватиме збережену ДНК додо у музеях для генної інженерії геному. Генетичну послідовність культового виду було відтворено 2022 року, але генеральний директор пояснив, що для цього потрібно було створити генетичне різноманіття птахів, через що цей проєкт на декілька кроків відстає від інших.

Тасманійський тигр

Тасманійський тигр / © Getty Images

Тасманійський тигр, також відомий як тилацин, також потрапив до списку неймовірних видів, оскільки минулого року компанія Colossal Biosciences заявила, що зробила величезний прорив у поверненні цього сумчастого, який вимер 1936 року. Команда секвенувала повний геном 2017-го, але 2024 року виявила 108-річний збережений зразок, що дозволило дослідникам виділити послідовність ДНК, яка, як вони стверджують, на 99,9% збігається з оригіналом.

Попри нещодавні успіхи Colossal Biosciences, експерти застерігають, що цей процес не створив точну копію вимерлого лютововка. Зоолог Філіп Седдон, професор Університету Отаго в Новій Зеландії, описав їх як «генетично модифікованих сірих вовків».

Нагадаємо, собаки у Чорнобильській зоні генетично відрізняються від звичайних.