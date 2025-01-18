Вчені ідентифікували новий вид динозаврів, останки якого було знищено під час Другої світової

Вчені ідентифікували новий вид гігантських динозаврів. Вдалося їм це зробити, виявивши фотографії скам'янілостей, знищених під час Другої світової війни.

Про це повідомляє Live Science.

Новий вид назвали Tameryraptor markgrafi. Він жив на території сучасного Єгипту 95 мільйонів років тому. Довжина тіла динозавра досягала 10 метрів, він був одним із найбільших хижаків, які колись жили на нашій планеті.

Останки динозавра виявили німецькі вчені 1914 року. Їх виявили в оазисі Бахарія. Після цього останки зберігалися в Баварській державній колекції палеонтології та геології (BSPG) у Німеччині до 1944 року, коли будівля, в якій вони перебували, згоріла під час бомбардування Другої світової війни.

Нещодавно дослідники виявили раніше невідомі фотографії скам'янілостей в архіві Huene у Тюбінгенському університеті в Німеччині, де їх було виставлено на огляд у 1940-х роках. На момент отримання фотографій вважалося, що скам'янілості належать великому динозавру-тероподу під назвою Carcharodontosaurus, але більш детальне вивчення фотографій виявило виступаючий ріг, збільшений мозок у лобовій частці та інші особливості, відсутні в інших скам'янілостей Carcharodontosaurus.

Нове дослідження передбачає, що різноманіття динозаврів у Північній Африці було більшим, ніж вважалося раніше.

Раніше повідомлялося, що у Китаї 13-річна дівчинка знайшла сліди динозавра-вбивці, яким 130 мільйонів років.

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