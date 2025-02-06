Вчені ідентифікували новий вид предків людини за щелепою віком 1,4 мільйона років

Дослідники встановили, що скам’яніла щелепа, знайдена ще у 1949 році в Південній Африці, належить невідомому раніше виду роду Paranthropus – вимерлого родича людини.

Про це пише LiveScience.

Щелепа віком 1,4 мільйона років, відома як SK 15, була знайдена в печері на археологічному об’єкті Сварткранс разом з іншими скам’янілостями Paranthropus та залишками стародавніх людей. Спочатку її віднесли до виду Telanthropus capensis, а згодом припустили, що вона могла належати Homo ergaster – ранньому представнику роду Homo.

Однак новий аналіз, проведений міжнародною командою вчених, свідчить про те, що цей вид Paranthropus не вписується в раніше відомі три категорії – P. aethiopicus, P. boisei і P. robustus. Його щелепа значно мініатюрніша, ніж у інших представників роду, що спростовує прізвисько "людина-лускунчик", яке Paranthropus отримав через масивні корінні зуби.

Палеоантрополог Клемент Заноллі з Університету Бордо пояснює значення цього відкриття:

"Сварткранс є ключовим місцем для розкриття ступеня різноманітності гомінінів і розуміння потенційних взаємодій між різними видами".

На момент існування Paranthropus на планеті співіснувало кілька видів гомінінів, зокрема представники роду Homo. Вважається, що Homo sapiens з’явилися близько 300 000 років тому, тоді як перші представники роду Homo існували ще 2,8 мільйона років тому. Нове відкриття підтверджує, що еволюційний шлях людини був складнішим, ніж вважалося раніше, і що різні гомініни могли взаємодіяти між собою.

Це дослідження відкриває нові можливості для вивчення еволюційної історії людини та потенційних зв’язків між видами, які співіснували на африканському континенті мільйони років тому.

Нагадаємо, раніше вчені відтворили обличчя одного з прадавніх предків людини, який, ймовірно, відіграв важливу роль у нашій еволюції. Для цього вони використали майже повний людський череп віком близько 150 000 років, відомий як Харбінський череп або "людина-дракон", знайдений у Китаї ще 1933 року.