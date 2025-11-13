- Дата публікації
Категорія
- Наука та IT
Вчені ідентифікували предка сучасних змій віком 37 мільйонів років
Вчені Музею природної історії Лондона відкрили новий вид змії Paradoxophidion richardoweni, який жив 37 млн років тому.
Науковці Музею природної історії у Лондоні ідентифікували новий вид змії, що жив 37 мільйонів років тому. Його назвали Paradoxophidion richardoweni — на честь британського вченого Річарда Оуена, який першим досліджував копалини з цього регіону.
Про це пише Interesting Engineering.
Давні хребці було знайдено ще 1981 року на скелі Хордл на південному узбережжі Англії, проте лише тепер вчені змогли точно визначити, якому виду вони належали. Для цього команда використала комп’ютерну томографію та створила 3D-моделі 31 хребця.
“Це відкриття наближає нас до розуміння, як виникли сучасні змії”, — пояснив провідний дослідник доктор Георгіос Георгіаліс.
Новий вид належить до ранньої гілки цінофідій — групи, з якої згодом еволюціонувала більшість сучасних змій. Paradoxophidion мав риси, характерні для кількох різних груп рептилій, тому його назвали “парадоксальною змією”.
Ймовірно, цей вид вів водний спосіб життя, подібно до сучасних акрохордид (змій із хоботом слона). Однак остаточно підтвердити це вчені поки не можуть.
Скам’янілості датуються періодом еоцену, коли клімат на території сучасної Англії був теплішим і вологішим, а регіон — ближчим до екватора.
Відкриття Paradoxophidion підкреслює наукову цінність старих колекцій музеїв — навіть матеріали, знайдені десятиліття тому, можуть дати нові відповіді про еволюцію життя на Землі.