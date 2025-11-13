Вчені ідентифікували предка сучасних змій віком 37 мільйонів років

Paradoxophidion richardoweni / © Interesting Engineering

Реклама

Науковці Музею природної історії у Лондоні ідентифікували новий вид змії, що жив 37 мільйонів років тому. Його назвали Paradoxophidion richardoweni — на честь британського вченого Річарда Оуена, який першим досліджував копалини з цього регіону.

Про це пише Interesting Engineering.

Давні хребці було знайдено ще 1981 року на скелі Хордл на південному узбережжі Англії, проте лише тепер вчені змогли точно визначити, якому виду вони належали. Для цього команда використала комп’ютерну томографію та створила 3D-моделі 31 хребця.

Реклама

“Це відкриття наближає нас до розуміння, як виникли сучасні змії”, — пояснив провідний дослідник доктор Георгіос Георгіаліс.

Найчастіше перебувають кістки викопних змій - це їх хребці, які містять ознаки, що дозволяють вченим визначити вид. / © Interesting Engineering

Новий вид належить до ранньої гілки цінофідій — групи, з якої згодом еволюціонувала більшість сучасних змій. Paradoxophidion мав риси, характерні для кількох різних груп рептилій, тому його назвали “парадоксальною змією”.

Ймовірно, цей вид вів водний спосіб життя, подібно до сучасних акрохордид (змій із хоботом слона). Однак остаточно підтвердити це вчені поки не можуть.

Скам’янілості датуються періодом еоцену, коли клімат на території сучасної Англії був теплішим і вологішим, а регіон — ближчим до екватора.

Реклама

Відкриття Paradoxophidion підкреслює наукову цінність старих колекцій музеїв — навіть матеріали, знайдені десятиліття тому, можуть дати нові відповіді про еволюцію життя на Землі.