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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
2 хв

Вчені імітували ядерне зараження в лабораторії і отримали несподіваний результат

Американські дослідники розігріли радіоактивні елементи до 4700°C і виявили, що під час охолодження цезій поводиться всупереч старим законам фізики.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Ядерна вогняна куля

Ядерна вогняна куля

Ядерна катастрофа — це те, чого людство сподівається ніколи не побачити. Проте розуміння її наслідків є критично важливим для планування безпеки. Зважаючи на це, дослідники з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса (LLNL) у США провели контрольовані експерименти у високотемпературній плазмовій трубці. Вони відтворили частину ядерної вогняної кулі, щоб побачити, як поводяться випаровані в результаті реакції частинки під час охолодження.

Про це пише Sciencealert.com.

Для експерименту вчені взяли три стартові елементи: уран (паливо для зброї та реакторів), цезій (радіоактивний побічний продукт) та церій (який замінив плутоній). Команда змоделювала два сценарії: рівномірне безперервне охолодження та сценарій, коли температура довго залишалася екстремально високою, а потім різко падала.

За допомогою плазмового реактора елементи розігріли до неймовірних 5 000 Кельвінів (близько 4 727°C). Така надвища температура повністю випарувала все навколо, як це відбувається під час реального ядерного удару. Найцікавішим для науковців було те, як елементи конденсуються назад у частинки. Поведінка урану та церію була очікуваною — вони швидко конденсувалися за обох сценаріїв.

А от цезій підніс дослідникам справжній сюрприз. Він конденсувався значно пізніше, ніж інші елементи. Ба більше, у сценарії, де висока температура утримувалася довше, цезій почав активно змішуватися з іншими речовинами, утворюючи неочікувані складні сполуки.

Традиційні моделі ядерних хмар вважали хімічні реакції більш стабільними й однаковими, повністю прогавивши цей нюанс із цезієм. Нове відкриття допоможе вченим за залишками ядерного пилу точно реконструювати умови, за яких стався вибух. Хоча експеримент був спрощеним і реальних ядерних реакцій у лабораторії не відбувалося, науковці планують ускладнити дослідження, додавши у модель бетон, воду, скло та ґрунт, щоб максимально наблизити умови до реальної аварії на реакторі чи вибуху.

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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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