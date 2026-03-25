Вчені хочуть створювати "людей без голови" для вирощування органів

Біотехнологічна компанія R3 BIO працює над створенням штучних біологічних систем, які можуть змінити підхід до медицини та тестування ліків.

Як передає Daily Star, йдеться про так звані «бодіоїди» — організми без мозку, що здатні функціонувати як повноцінні моделі людського тіла.

Проєкт активно підтримують інвестори, зокрема американський мільярдер Тім Дрейпер та сінгапурський фонд Immortal Dragons. Вони розраховують, що ця технологія дозволить у майбутньому вирощувати людські органи в лабораторних умовах.

Компанія базується в Бостоні та вже працює з генетично модифікованими органами приматів. Її мета — створити біологічні моделі, які не мають свідомості, але здатні відтворювати складні процеси організму. Такі «бодіоїди» розглядаються як етична альтернатива випробуванням на тваринах.

Один з інвесторів Боян Ван в інтерв’ю Wired заявив, що у перспективі технологія може дозволити створювати навіть «безголові» людські тіла для трансплантації органів.

«У багатьох випадках заміна ефективніша за відновлення, особливо коли йдеться про лікування хвороб або уповільнення старіння. Якщо вдасться створити нечутливі людські моделі, це може стати джерелом органів», — пояснив він.

Водночас у самій компанії обережно ставляться до подібних заяв. Генеральна директорка Аліса Гілман наголошує, що головна мета — створення складних біологічних платформ для досліджень, а не «вирощування людей».

За її словами, сучасній науці бракує комплексних моделей, які б відтворювали роботу людського організму в цілому — із судинною системою, імунною відповіддю та гормональною регуляцією.

«Людське тіло — це не набір окремих частин, а цілісна система. Ми не можемо досліджувати захворювання ізольовано і очікувати точних результатів», — підкреслила вона.

Гілман також зазначила, що такі моделі повинні не лише імітувати окремі тканини, а й демонструвати системні реакції — наприклад, метаболізм ліків або розвиток запалення.

На її думку, розвиток подібних технологій є ключем до відмови від тестування на тваринах і потребує масштабного фінансування та швидкого впровадження.

«Це складний і тривалий шлях, але науково й етично обґрунтованої альтернативи йому немає», — резюмувала вона.

Нагадаємо, США сколихнула хвиля зникнень і смертей вчених.