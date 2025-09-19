Вчені майже знайшли, де похована Клеопатра: що відомо

Клеопатра / © vokrugsveta.ru

Дослідники, серед яких відомий шукач скарбів Боб Баллард, що знайшов «Титанік», заявляють, що вони як ніколи близькі до відкриття місця поховання Клеопатри та Марка Антонія. Це стало можливим завдяки виявленню затопленого порту в Середземному морі, поблизу стародавнього міста Тапосіріс-Магна, за 30 миль від Александрії.

Про це пише Daily Mail.

Чому саме це місце?

Археологи на чолі з Кетлін Мартінес знайшли порт на глибині близько 12 метрів. Колись він був з’єднаний з храмом, присвяченим богу смерті Осірісу. Це відкриття є надзвичайно важливим. Адже ще у 2022 році команда Мартінес виявила під руїнами храму 1200-метровий тунель. Цей тунель, який, як вважають, був частиною секретної мережі, веде просто до щойно знайденого порту.

Мартінес припускає, що Клеопатра, яка покінчила життя самогубством разом з Марком Антонієм у 30 році до н. е., спланувала своє поховання так, щоб римляни не змогли знайти їхні тіла. Тому вона обрала місце, де б почувалася в безпеці в загробному житті, — храм Осіріса.

Затоплений порт, що знаходиться на глибині близько 12 метрів, може вести до останків загиблих коханців Клеопатри та Марка Антонія. / © dailymail.co.uk

Що знайшли на місці розкопок?

У затопленому порту археологи виявили колони, шматки полірованої кам’яної підлоги та амфори — глечики для вина. Це свідчить про активне життя в цьому місці. Міністерство туризму Єгипту назвало це свідченням «давньої морської діяльності».

Клеопатра, яку називають однією з наймогутніших королев в історії, відома своєю здатністю використовувати красу для досягнення цілей. Вона мала любовні стосунки з найвпливовішими чоловіками Римської імперії, зокрема з Юлієм Цезарем та Марком Антонієм.

За словами Кетлін Мартінес, після 2000 років пошуків, вони вперше так близько підійшли до розгадки. Тепер, як вона стверджує, це лише «питання часу», коли гробниця Клеопатри буде знайдена. Новий документальний фільм про цю знахідку «Останній секрет Клеопатри» вийде на National Geographic 25 вересня.

