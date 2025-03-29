Вчені наблизились до лікування смертельної хвороби завдяки новому відкриттю

Вчені зробили прорив у лікуванні ІЛФ. / © Pexels

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Дослідження Rutgers Health виявило, що імунні клітини, зокрема плазматичні клітини, можуть бути причиною розвитку ідіопатичного легеневого фіброзу (ІЛФ), що відкриває нові можливості для лікування цієї смертельної хвороби.

Про це пише видання Rutgers Health.

ІЛФ — це захворювання, яке призводить до утворення рубців у легенях, ускладнюючи дихання та знижуючи рівень кисню в крові. Хвороба має високу смертність: 80% пацієнтів помирають протягом десяти років. Сучасні методи лікування, зокрема трансплантація легень, мають обмежену ефективність, а п’ятирічна смертність після операції становить 50%. У доступних лікарських препаратах для лікування ІЛФ ефект часто мінімальний.

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Нове дослідження, опубліковане в European Respiratory Journal, показало, що тканина легень пацієнтів з ІЛФ переповнена плазматичними клітинами — імунними клітинами, які зазвичай знаходяться в кістковому мозку та виробляють антитіла. У нормальних легенях ці клітини майже не присутні, але в легенях пацієнтів з ІЛФ їх кількість значно збільшена.

Вчені також виявили нові клітинні мережі, які координують аномальну імунну відповідь, включаючи фібробласти, що виділяють білки, що приваблюють плазматичні клітини до пошкоджених ділянок легеневої тканини. Це відкриття дозволяє припустити, що націлення на ці клітини та сигнальні шляхи може стати основою нових методів лікування ІЛФ.

Цікаво, що вже існують препарати, які націлені на плазматичні клітини і використовуються для лікування множинної мієломи. Вчені сподіваються, що ці ліки можна адаптувати для лікування ІЛФ. Попередні дослідження показали підвищений рівень антитіл у легенях пацієнтів з ІЛФ, і нове дослідження пояснює, як ці антитіла сприяють розвитку хвороби, завдаючи пошкоджень тканинам.

Нова інформація дозволяє вченим припустити, що ІЛФ може мати аутоімунний зв’язок. Це відкриття відкриває перспективи для нових лікувальних стратегій, які можуть значно поліпшити прогноз для пацієнтів з ІЛФ. Наступні кроки для дослідників включають вивчення того, чи можуть плазматичні клітини виробляти аутоантитіла проти здорових тканин легенів і як фібробласти та мурні клітини розвивають свої аномальні властивості в умовах хвороби.

Дослідження є спільною роботою Інституту дитячого здоров’я Нью-Джерсі та Інституту трансляційної медицини та науки Rutgers і поєднує аналіз тканини людей, що померли від ІЛФ, з дослідженнями на мишах.

Нагадаємо, раніше ми писали про цікаві факти про імунітет.