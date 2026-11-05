Вчені наблизилися до розгадки таємниці життя на Марсі: що показало дослідження

Чи можливе життя на Марсі / © Associated Press

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Американські науковці з’ясували, що деякі земні мікроорганізми здатні не лише виживати, а й розмножуватися в умовах, наближених до тих, що існують під поверхнею Марса. Це відкриття може змінити уявлення про те, де саме варто шукати позаземне життя.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Applied and Environmental Microbiology.

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Дослідники з Університету Флориди провели експеримент із мікроорганізмами Haloferax volcanii, які належать до екстремофілів — організмів, здатних існувати в надзвичайно суворих умовах. На Землі їх можна зустріти, зокрема, у Мертвому морі та Великому Солоному озері в американському штаті Юта.

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У лабораторії вчені створили середовище, яке частково відтворювало умови під поверхнею Червоної планети. Протягом 180 днів мікроорганізми перебували в безкисневому середовищі з високим вмістом вуглекислого газу та концентрацією солі, що всемеро перевищувала солоність морської води.

Попри такі умови, мікроби продовжували рости й розмножуватися, хоча й значно повільніше, ніж у звичному середовищі.

Ключову роль у їхньому виживанні відіграли нітрати та перхлорати — хімічні сполуки, які також трапляються на Марсі. Мікроорганізми використовували їх замість кисню для отримання енергії. Водночас колонії, які не отримували жодної з цих речовин, не демонстрували помітного росту.

Науковці також помітили, що мікроби утворювали біоплівки — захисні скупчення, вкриті слизовим шаром. Імовірно, саме вони допомагали організмам утримувати воду навіть за надзвичайно високої солоності.

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Чи означає це, що на Марсі є життя

Провідний автор дослідження доктор Адам Робінсон наголосив, що результати експерименту не доводять існування життя на Марсі сьогодні. Однак вони свідчать, що неглибокі підземні шари планети потенційно можуть мати умови, придатні для життєдіяльності мікроорганізмів.

За словами науковця, якщо життя колись існувало на Марсі, деякі організми могли поступово пристосуватися до дедалі суворішого середовища протягом мільярдів років еволюції.

Водночас дослідники визнають, що лабораторний експеримент не відтворював усіх марсіанських умов. Зокрема, мікроби вирощували за температури +21°C, тоді як середня температура на Марсі становить близько −60°C, а поблизу полюсів може опускатися до −153°C.

Крім того, хоча під поверхнею планети теоретично можуть існувати резервуари рідкої води, їхнього існування поки не підтверджено.

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Наразі команда продовжує експерименти за нижчих температур і тиску, поступово наближаючи лабораторні умови до реального середовища Марса.

Нагадаємо, Земля несподівано отримала ще одного супутника — астероїд розміром приблизно з пральну машину. Космічний об’єкт потрапив під вплив земного тяжіння ще наприкінці квітня 2026 року, однак астрономи помітили його лише через чотири місяці.

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