Вчені нарешті розкрили правду про сумнозвісне іншопланетне повідомлення "Wow!" – фото

Багато хто вважав 72-секундний спалах 1977 року доказом того, що десь у космосі є іншопланетне життя.

Науковці, які досліджують іншопланетний сигнал "Wow!", вважають, що вони нарешті знайшли істину після того, як виявили сотні інших сигналів.

Про це повідомляє Daily Star.

Дивний сигнал, названий так тому, що волонтер обвів його і написав поруч слово "Wow!", був загадкою від 1970-х років, але багато хто вважав, що він може бути ознакою іншопланетного життя.

Він був виявлений телескопом Big Ear в Огайо, який був призначений для сканування неба в пошуках аномалій, що можуть вказувати на позаземну активність.

Сигнал відрізнявся тим, що був коротким і був виявлений лише у вузькому діапазоні радіочастот, що є рідкістю для природних астрономічних явищ, а також очікуваним для іншопланетного зв'язку.

Вчені досліджують іншопланетний сигнал "Wow!" / Фото: Méndez et al/Arecibo telescope

Спроби пояснити цей сигнал протягом багатьох років були безуспішними, попри величезний прогрес у технологіях.

Тепер команда з Університету Пуерто-Рико повідомила про численні спостереження на сусідній зірці, які нагадують оригінальний сигнал, хоча вони приблизно в 60-100 разів слабші.

Професор Абель Мендес та його команда досліджували дані обсерваторії Arecibo, зібрані в період від 2017 до 2020 року, коли виявили ці сигнали.

Гігантський телескоп спостерігав за сусідніми червоними карликовими зірками в надії дізнатися, чи можуть їхні планети бути придатними для життя. На задньому тлі за червоним карликом, відомим як Зірка Тігардена, команда помітила чотири сигнали, схожі на "Wow!", а також приклади, помічені у двох інших випадках.

Вчені досліджують іншопланетний сигнал "Wow!" / Фото: Big Ear Radio Observatory and NAAPO, Public Domain

Мендес і співавтори кажуть, що ці сигнали "легко ідентифікувати як такі, що походять від міжзоряних хмар холодного водню (HI) в галактиці".

Тепер Мендес і співавтори вважають, що сплеск сигналу "Wow!" був результатом того, що хмара водню була стимульована чимось швидким, наприклад, вибухом гамма-випромінювання від нейтронної зірки.

Телескоп Big Ear працював поблизу частоти, відомої як "лінія водню" в космосі. Вона також відома як "водопій", оскільки водень входить до складу води, і вважається, що цивілізації можуть використовувати цю частоту, щоб знаходити одна одну, як тварини біля водопою.

Частоти навколо цієї лінії також відносно тихі, що дозволяє спілкуватися по всій галактиці.

Мендес сказав: "Наші останні спостереження, зроблені в період від лютого до травня 2020 року, виявили подібні вузькосмугові сигнали поблизу водневої лінії, хоча й менш інтенсивні, ніж оригінальний сигнал "Wow!".

Команда заявила, що відтоді ці сигнали спостерігаються нечасто, оскільки для їх виявлення потрібен гігантський інструмент, такий як Arecibo.

І астрономи помітили його лише тому, що Arecibo перебував у "дрейфувальному режимі", коли він пропускає астрономічні об'єкти повільно повз себе, точно так само, як і Big Ear під час первинного виявлення.

Якщо це пояснення правильне, то сигнал "Wow!" був першим виявленням астрономічного спалаху водневого мазера. Згодом він був виявлений 1989 року, але відтоді спостерігався лише декілька разів.

Нагадаємо, "найкращий знімок НЛО" оприлюднили через 50 років. Об'єкт з'явився над озером посеред пустелі.

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