Вчені нарешті відтворили справжнє обличчя єгипетської мумії, що кричить у муках – фото

Вона була знайдена 1935 року в Дейр-Ель-Бахарі і лише тепер її реконструювали.

Справжнє обличчя давньоєгипетської мумії, яка померла, кричачи в агонії, можна побачити вперше за 3500 років, після того, як вчені його реконструювали.

Про це повідомляє Daily Star.

Відома як "жінка, що кричить", мумія була знайдена 1935 року в Дейр-Ель-Бахарі, Єгипет, в родинній гробниці королівського архітектора Сенмута.

Незвично для мумії її органи залишилися всередині неї, тому довгий час вважалося, що її рот був роззявлений недбалими бальзамувальниками. Але після нещодавнього дослідження, яке показало, що причиною спотвореного виразу обличчя була болісна смерть, вчені вирішили відновити її живе обличчя.

Мумія жінки, що кричить / Фото: Sahar Saleem

Сісеро Мораєс, бразильський експерт з графіки, який працював над реконструкцією, каже, що в результаті вийшло "приємне обличчя", створене шляхом поєднання декількох підходів.

Він сказав: "Я використав техніку, яка поєднує елементи традиційних шкіл реконструкції обличчя з новими підходами, заснованими на даних комп'ютерної томографії живих людей. Ці проекції дозволяють виявити просторові межі таких структур, як вухо, очі, ніс, рот тощо. Крім того, деякі структури також простежуються в профіль, наприклад, ніс і бічні частини обличчя. Дані доповнюються технікою анатомічної деформації, коли голова віртуального цифрового донора пристосовується до черепа, що підлягає апроксимації. Загалом, всі дані є сумісними, з невеликими відмінностями, тому остаточне обличчя є інтерполяцією всієї інформації".

Мораєс створив різні версії обличчя. Одна з них – об'єктивна, із заплющеними очима, у відтінках сірого, щоб уникнути суджень про відтінок шкіри чи колір очей. Інша – більш суб'єктивна, що показує жінку у такому вигляді, який вона могла б мати за життя, в кольорі, у перуці, в якій її поховали.

Реконструкція обличчя жінки, що кричить / Фото: Cicero Moraes/Pen News

А третя версія – її крик, що демонструє, який вона могла б мати вигляд, коли її вперше поховали.

Реконструкція обличчя жінки, що кричить / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Мораєс знає, що його вибір відтінку шкіри на останніх зображеннях може виявитися суперечливим. Він сказав: "Питання кольору шкіри давніх єгиптян спричиняє багато суперечок, причому дискусія зміщується з наукової площини в культурну та політичну. Щоб уникнути цих проблем, я шукав підхід, заснований на публікаціях на цю тему, даних, зібраних внаслідок досліджень місцевих груп, і давньоєгипетського мистецтва".

Сахар Салім з Каїрського університету, головна авторка нещодавнього дослідження "жінки, що кричить", вважає, що причиною страждання мумії є трупний спазм.

"Її бальзамували дорогим імпортним бальзамувальним матеріалом, – каже докторка Салім. – Це, а також добре збережений зовнішній вигляд мумії, суперечить традиційній думці про те, що нездатність видалити внутрішні органи означає неякісну муміфікацію. Вираз обличчя мумії в стані крику в цьому дослідженні можна прочитати як трупний спазм, маючи на увазі, що жінка померла, кричачи від агонії або болю. Ця муміфікована жінка, що кричить, є справжньою "капсулою часу" того, як вона померла, розкриваючи деякі таємниці муміфікації".

Мумія жінки, що кричить / Фото: Sahar Saleem

Причина її болісної смерті втрачена для історії. Використовуючи інфрачервону спектроскопію з перетворенням Фур'є на рештках, докторка Салім та її колеги виявили, що тіло бальзамували ялівцем і ладаном. Ці пахощі були дорогими, причому перші були імпортовані зі Східного Середземномор'я, а другі – зі Східної Африки або Південної Аравії.

Мумія також мала перуку, виготовлену з волокон фінікової пальми, які були оброблені кристалами кварцу, магнетиту та альбіту. За словами Салім, це, ймовірно, було зроблено для того, щоб зробити пасма жорсткішими і зробити їх чорними – колір, який, як вважали стародавні єгиптяни, уособлював молодість.

Вона додала: "У записах розкопок згадується, що вона носила дві каблучки з яшмовими скарабеями на золотій і срібній оправі відповідно. Матеріал, використаний для цих амулетів і прикрас, вказує на багатство і соціально-економічний статус людини".

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На труні жінки не вказано її імені, але місце її поховання поруч із заупокійним храмом великої жінки-фараона Хатшепсут дає підказку. Вона була похована разом з батьками Сенмута, наглядача за царськими роботами та архітектора храму, який, за переказами, був коханцем фараона.

"Вона, ймовірно, була близьким членом сім'ї Сенмута, щоб розділити місце вічного спочинку його батьків", – сказала Салім.

Мораєс похвалив Салім та її співавтора Самію Ель-Мергані з Міністерства туризму і старожитностей Єгипту за їхню роботу, що "надихає": "Мені дуже подобаються дві речі: читати наукові роботи і писати їх. Я мав можливість прочитати статтю, опубліковану Салім і Ель-Мергані, які надали детальні дані про знахідку, під ліцензією Creative Commons. Я вирішив зробити свій внесок, розповівши про це відкриття".

Нагадаємо, всередині тіл знайдених в Перу "мумій іншопланетян" виявили "міжгалактичні мобільні телефони". Вчені зараз тестують знахідки у криміналістичних лабораторіях з різними експертами, які воюють за правду.

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