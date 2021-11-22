Вчені нарешті з’ясували: зебри білі з чорними смугами чи навпаки

Вчені нарешті з’ясували: зебри білі з чорними смугами чи навпаки

У всіх зебр однаковий колір шкіри – чорний.

У зебр, які живуть у саванах Східної та Південної Африки, смуги на тілі унікальні в кожної особини. У представників трьох видів зебр, саванної зебри або бурчелової зебри, гірської зебри та зебри Греві, незважаючи на різні візерунки та забарвлення, один і той же колір шкіри.

Про це повідомляє Live Science.

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За словами Тіма Каро з Каліфорнійського університету в Девісі, у всіх зебр однаковий колір шкіри – чорний. Однак залишається питання: шерсть у зебр чорна з білими смугами чи біла з чорними?

Вчені з’ясували: шерсть у зебр, як біла, так і чорна, росте з фолікула, який заповнений клітинами меланоцитів, вони виробляють пігмент – меланін, що визначає колір волосся та шкіри. Чим його більше, значить з'являється темніший колір, і навпаки, чим його менше, з'являється світліший колір.

У чорній шерсті зебр повно меланіну, а в білій шерсті його немає, тому що фолікули, з яких росте біла шерсть, "відключили" меланоцити, і вони не виробляють пігменту.

Спеціалісти додали, що виробництво меланіну припиняється саме під час росту білої шерсті, тож зебри насправді чорні, із білими смугами.

Нагадаємо, новий вид динозаврів знайшли в Бразилії. Йому може бути близько 70 млн років.

Вченим вже вдалося з'ясувати, що вони були хижаками. Ці створіння завдовжки у 5 метрів пересувалися на двох задніх лапах, мали короткі передні лапи і дуже міцний хвіст.

Вперше рештки цих динозаврів знайшли ще 2 десятиліття тому, але лише зараз дослідники з певністю кажуть, що це новий раніше невідомий вид.

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