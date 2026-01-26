Вчені NASA розповіли, що стане причиною загибелі нашої планети

Космос / © Pixabay

NASA попереджає, що через приблизно п’ять мільярдів років Земля зазнає катастрофічних змін через перетворення Сонця на червоного гіганта, що призведе до знищення планети або її розриву під дією гравітаційних сил.

Про це пише видання Daily Mail Online.

Як повідомляють астрофізики NASA та міжнародні науковці, зокрема професор Джанет Дрю з University College London, спираючись на дані, отримані за допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб» (JWST) сьогодні Сонце перебуває у стані стабільності, коли гравітаційні сили та термоядерні процеси підтримують рівновагу.

Але за п’ять мільярдів років запаси водню у його ядрі вичерпаються. Це призведе до поступового стискання ядра та підвищення температури до рівня, достатнього для синтезу вуглецю з гелію. Вивільнена енергія змусить зовнішні шари зірки розширитися у сотні і навіть тисячі разів, що перетворить Сонце на червоного гіганта. Межі цього гіганта можуть досягти орбіти Землі, що робить майбутнє планети невідворотно небезпечним.

Науковці виділяють два основні сценарії для нашої планети. Перший передбачає повне розплавлення Землі у гарячій плазмі розширених зовнішніх шарів Сонця. Другий варіант — розрив планети під дією величезних припливних сил ще до її занурення в зоряне тіло. Дослідження екзопланет підтверджують таку загрозу: біля старіючих червоних гігантів кількість великих тіл на близьких орбітах зменшується майже удвічі.

Щоб краще зрозуміти, якими будуть наслідки цього процесу, вчені вивчають туманність Хелікс, розташовану за 650 світлових років від Землі. Знімки JWST демонструють залишки колись повноцінної зоряної системи. У центрі туманності знаходиться щільне ядро, розміром зі Землю, яке випромінює ультрафіолетове випромінювання. Скинуті оболонки зірки утворили газові кільця, які простягаються на відстань до трьох світлових років, а різнокольорове забарвлення показує розподіл іонізованого газу, молекулярного водню та холодного космічного пилу.

Попри те, що події здаються катастрофічними, вчені наголошують, що це природний цикл космосу. Як пояснює професор Джанет Дрю, елементи, що виділяються вмираючим Сонцем — вуглець, кисень, залізо — стають матеріалом для формування нових планет та потенційних майбутніх форм життя. Загибель Землі, за їхніми словами, лише відкриє шлях для народження нових світів у Всесвіті.

