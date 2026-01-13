ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
2 хв

Вчені NASA з’ясували, як перебування у космосі змінює мозок астронавтів

Дослідження NASA та науковців США показало, що мозок астронавтів зміщується в черепі після перебування у космосі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вчені NASA з’ясували, як перебування у космосі змінює мозок астронавтів

Дослідження космосу

Тривалі космічні місії призводять до фізичної зміни форми та положення мозку в черепній коробці. Деякі з цих змін залишаються помітними навіть через пів року після повернення на Землю.

Про це стало відомо з результатів дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Виявилося, що після перебування в невагомості мозок астронавтів зміщується «вгору та назад» всередині черепа. Найсуттєвіші трансформації зафіксовано в сенсорних і моторних зонах.

Як проводилося дослідження

Науковці проаналізували дані МРТ 26 астронавтів, зроблені до та після польотів. Для порівняння використовували результати обстеження 24 цивільних добровольців, які перебували в умовах тривалого постільного режиму з нахилом голови вниз (це імітує вплив мікрогравітації на розподіл рідин в організмі).

Тож вчені зробили такі висновки:

  • зміни напряму залежать від тривалості місії. Найбільші деформації спостерігалися у тих, хто перебував у космосі близько року. Проте навіть двотижневі польоти залишають помітний слід;

  • окрім вертикального зміщення, зафіксовані нелінійні бічні деформації, які відрізняються у верхній і нижній частинах мозку;

  • хоча більшість показників повертаються до норми протягом шести місяців після приземлення, певні структурні зміни зберігаються довше.

Співавторка дослідження, професорка Флоридського університету Рейчел Сейдлер у коментарі для NBC зазначила, що розуміння цих процесів є критично важливим для безпеки майбутніх подорожей, зокрема на Марс.

«Нам необхідно зрозуміти ці зміни та їхній вплив, щоб зберегти здоров’я астронавтів і забезпечити їхнє довголіття», — наголосила Сейдлер.

Наразі науковці планують додаткові дослідження, щоб з’ясувати, як саме ці фізичні зміщення впливають на когнітивні функції та працездатність екіпажів під час виконання складних завдань у космосі.

Нагадаємо, раніше йшлося про 10-секундний сигнал з найвіддаленішого куточка Всесвіту. Цей куточок розташований на відстані 13 млрд світлових років, зазначають вчені.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie