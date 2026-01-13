Вчені NASA з’ясували, як перебування у космосі змінює мозок астронавтів

Дослідження космосу

Тривалі космічні місії призводять до фізичної зміни форми та положення мозку в черепній коробці. Деякі з цих змін залишаються помітними навіть через пів року після повернення на Землю.

Про це стало відомо з результатів дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Виявилося, що після перебування в невагомості мозок астронавтів зміщується «вгору та назад» всередині черепа. Найсуттєвіші трансформації зафіксовано в сенсорних і моторних зонах.

Як проводилося дослідження

Науковці проаналізували дані МРТ 26 астронавтів, зроблені до та після польотів. Для порівняння використовували результати обстеження 24 цивільних добровольців, які перебували в умовах тривалого постільного режиму з нахилом голови вниз (це імітує вплив мікрогравітації на розподіл рідин в організмі).

Тож вчені зробили такі висновки:

зміни напряму залежать від тривалості місії. Найбільші деформації спостерігалися у тих, хто перебував у космосі близько року. Проте навіть двотижневі польоти залишають помітний слід;

окрім вертикального зміщення, зафіксовані нелінійні бічні деформації, які відрізняються у верхній і нижній частинах мозку;

хоча більшість показників повертаються до норми протягом шести місяців після приземлення, певні структурні зміни зберігаються довше.

Співавторка дослідження, професорка Флоридського університету Рейчел Сейдлер у коментарі для NBC зазначила, що розуміння цих процесів є критично важливим для безпеки майбутніх подорожей, зокрема на Марс.

«Нам необхідно зрозуміти ці зміни та їхній вплив, щоб зберегти здоров’я астронавтів і забезпечити їхнє довголіття», — наголосила Сейдлер.

Наразі науковці планують додаткові дослідження, щоб з’ясувати, як саме ці фізичні зміщення впливають на когнітивні функції та працездатність екіпажів під час виконання складних завдань у космосі.

