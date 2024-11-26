Вчені NASA знайшли тунелі для ядерних ракет, заховані під льодовим щитом Гренландії

Під час вивчення льодових покривів Гренландії науковці виявили сховані підземні коридори, що належать до періоду Холодної війни.

Вчені NASA, які досліджували льодові покриви Гренландії, відкрили унікальний вигляд занедбаного "міста під льодом", яке було збудоване американськими військовими в часи Холодної війни. Це місце планувалося для розміщення ядерних ракет, готових до запуску в разі війни між США та СРСР.

Про це пише Space.

Вчені NASA, використовуючи дослідницький літак Gulfstream III і радіолокаційні прилади, проводили дослідження крижаних щитів Гренландії. Вони прагнули виміряти глибину льодовика та підземні шари породи, проте в результаті виявили покинуту військову базу США, відому як Camp Century, що була побудована в часи Холодної війни. База складається з тунелів, вирубаних прямо в льодовому щиті.

Знімки, отримані за допомогою радарів, дозволили вченим побачити структури на місці цієї військової бази так, як їх ніколи не було видно раніше. Спочатку дослідники не знали, що саме вони знайшли, оскільки їхнє завдання полягало у вивченні підлідних порід, але згодом з'ясувалося, що вони натрапили на одну з найпотаємніших військових інсталяцій епохи Холодної війни.

База Camp Century була частиною секретного проєкту "Крижаний черв'як", спрямованого на будівництво підземної мережі тунелів у крижаному щиті Гренландії. План полягав у тому, щоб побудувати понад 4 000 км тунелів для розміщення міжконтинентальних балістичних ракет, які могли б бути спрямовані на Радянський Союз.

Будівництво бази розпочалося в 1959 році, але через високу вартість і складнощі, пов'язані з постійними змінами в крижаному покриві, проєкт було припинено в 1967 році. У результаті було побудовано лише 21 тунель довжиною близько 3 км, але ракети так і не були розміщені.

Американці розглядали північ Гренландії як ідеальне місце для розміщення ядерних ракет, оскільки острів знаходився близько до Радянського Союзу. Проєкт передбачав будівництво тунелів на глибині до 9 метрів під поверхнею льоду, де планувалося зберігати ракети Minuteman IRBM.

Попри те, що база вже давно покинута, залишки Camp Century все ще нагадують про минулі часи. Під час її закриття військові поховали на базі боєприпаси, паливо та небезпечні матеріали, і з часом танення льодовика відкриває нові фрагменти цієї військової інсталяції.

Зараз дослідження Camp Century дозволяють вченим вивчати вплив зміни клімату на такі регіони, як крижані щити Гренландії. Вимірювання товщини льоду дають можливість спрогнозувати, як швидке потепління може призвести до підвищення рівня моря.

Нагадаємо, ввечері вівторка, 26 листопада, до Землі наблизиться великий астероїд під назвою 2006 WB, розміром з футбольне поле. Астероїд довжиною 97,8 метра пролетить повз нашу планету на відстані 891 241 км.

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