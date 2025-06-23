Вчені натрапили на невідоме життя під океаном: перші подробиці (фото)

Вчені виявили невідому форму життя / © Pixabay

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У тріщинах, порах і пустотах земної кори ховається так звана глибинна біосфера — прихований світ, який досі лишався майже невивченим. Глибоко під океанічним дном і в пустелі Атакама виявлено невідомі екосистеми. Вперше в історії вчені знайшли тваринне життя у глибинній біосфері планети.

Про це пише IFLScience.

Дослідники вже давно знаходили сліди мікробного життя на глибинах до кількох кілометрів як у континентальній, так і в океанічній корі. Умови там — справжній екстрим: повна темрява, високий тиск і температура до 122°C — межа, за якою життя вважалося неможливим. Вважалося, що вижити там можуть лише археї — найвитриваліші мікроскопічні істоти.

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Але у 2024 році сталося сенсаційне відкриття. Команда науковців з Океанічного інституту Шмідта, досліджуючи гідротермальні джерела на дні Тихого океану, виявила підземні порожнини на глибині 2500 метрів. І те, що вони там побачили, перевернуло наукові уявлення: в цих екосистемах мешкали не мікроби, а складні тварини.

Серед знайдених організмів — трубчасті черви Oasisia та Riftia завдовжки до трьох метрів, а також равлики, мідії та інші безхребетні. Це перший у світі випадок, коли багатоклітинне життя було виявлено під земною корою. Таким чином, глибинна біосфера виявилася не лише мікробною — вона здатна підтримувати цілі складні екосистеми.

Ще одне дослідження, також 2024 року, принесло нові відкриття вже на континенті. Вчені знайшли різноманітні мікробні спільноти на глибині всього 4 метри під поверхнею пустелі Атакама в Чилі. Вони мешкають у шарах гіпсу — мінералу, поклади якого також були виявлені на Марсі. Цей факт має велике значення для науки про життя у Всесвіті.

Якщо життя змогло пристосуватись до настільки жорстких умов на Землі — без світла, води та при екстремальних температурах — воно цілком могло існувати й на інших планетах. Саме тому вивчення глибинних екосистем має важливе значення не лише для біології, а й для астробіології — науки, що займається пошуком життя поза межами нашої планети.

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Вчені вважають, що ці відкриття не лише розширюють наші уявлення про межі життя на Землі, але й наближають до відповіді на одне з найважливіших запитань людства: чи самотні ми у Всесвіті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під кригою Антарктиди вчені знайшли загублений світ.