Вчені навчилися передбачати зелене полярне сяйво на Марсі

Марс / © Associated Press

Марс, відомий як Червона планета, здатен дивувати ще одним космічним явищем. За певних умов його нічне небо спалахує яскравим смарагдовим світлом. Науковці вперше заявили, що можуть передбачати появу цього марсіанського полярного сяйва.

Про це повідомило видання Space.

Світіння виникає після потужних сонячних бур. Коли заряджені частинки Сонця досягають атмосфери Марса, вони змушують атоми кисню випромінювати зелене світло. На Землі магнітне поле спрямовує ці частинки до полюсів, створюючи північне та південне сяйво. Але Марс давно втратив глобальне магнітне поле, тому сяйво розливається по всьому небі, утворюючи унікальне видовище.

У березні 2024 року марсохід NASA Perseverance вперше зафіксував полярне сяйво видимого спектра на поверхні планети. Це стало історичним відкриттям — людство вперше побачило подібне явище за межами Землі.

Друге підтверджене спостереження представила команда з Університету Осло на науковій конференції Europlanet Science Congress у Гельсінкі. Як пояснила постдокторантка Елізе Кнутсен, дослідники розробили новий метод прогнозування й успішно перевірили його. Камери Perseverance програмували на зйомку після викидів корональної маси Сонця, які досягають Марса. Саме найпотужніші й найшвидші з них виявилися здатними запустити світлове шоу.

У 2023–2024 роках команда здійснила вісім спроб спостереження. Перші виявилися безрезультатними через слабкі сонячні викиди. Проте двічі апарату вдалося зафіксувати сяюче зелене небо, що підтвердило ефективність нового підходу.

Вчені наголошують, що прогнозування марсіанських полярних сяйв має значення не лише для науки. Оскільки такі явища пов’язані з небезпечним сонячним випромінюванням, майбутні астронавти зможуть заздалегідь отримувати попередження й вчасно ховатися від його впливу.

