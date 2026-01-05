Вчені навчилися відновлювати суглоби без операцій: як це працює

Суглоби / © pixabay.com

Реклама

Дослідники зі Стенфордського медичного університету здійснили прорив у лікуванні остеоартриту. Вони розробили метод відновлення зношеного хряща за допомогою блокування специфічного «білка старіння».

Про це повідомляє Scitechdaily.

Нова терапія базується на перепрограмуванні існуючих клітин суглоба, що дозволяє їм самостійно регенерувати тканину. У перспективі це відкриття може позбавити мільйони людей необхідності проводити складні операції із заміни колінних чи кульшових суглобів.

Реклама

Центральну роль у дослідженні відіграє білок 15-PGDH, який вчені класифікують як герозим. З віком його концентрація в організмі подвоюється, що призводить до деградації тканин та втрати м’язової сили. Блокуючи цей білок за допомогою спеціальної молекули, вчені змогли змінити генетичну активність хондроцитів — клітин, що виробляють хрящ.

Замість того щоб вивільняти прозапальні молекули та руйнувати колаген, старі клітини повертаються до свого «молодого» стану і починають активно формувати новий функціональний хрящ. Експерименти на літніх мишах показали вражаючі результати: після ін’єкцій препарату хрящова тканина в колінах тварин суттєво потовщилася, а їхня рухливість відновилася.

Крім того, лікування виявилося ефективним при гострих травмах, таких як розрив хрестоподібних зв’язок, запобігаючи розвитку посттравматичного артриту. Важливо, що людські тканини, отримані під час операцій, відреагували на терапію аналогічним чином, почавши процес природної регенерації вже за тиждень лікування.

На відміну від багатьох сучасних методів, ця терапія не потребує використання стовбурових клітин, що робить її безпечнішою та простішою в реалізації. Зараз одна з версій препарату у формі таблеток уже проходить першу фазу клінічних випробувань на людях.

Реклама

Науковці сподіваються, що незабаром почнуться спеціалізовані тести саме для пацієнтів із захворюваннями суглобів. У разі успіху звичайний курс ін’єкцій або пероральних ліків зможе повністю замінити ендопротезування, усуваючи саму причину хвороби, а не лише її симптоми.

Нагадаємо, науковці зробили крок до розгадки походження людства, проаналізувавши рештки істоти Sahelanthropus tchadensis. Нове дослідження кісток підтвердило наявність анатомічних особливостей, які дозволяли цій істоті ходити на двох ногах ще 7 млн років тому.