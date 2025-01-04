Вчені назвали хворобу, яка може загрожувати людству в 2025 році

Віруси, бактерії, грибки та паразити завжди становили загрозу для людства, але пандемія COVID-19 особливо підвищила занепокоєння щодо можливих нових інфекцій. Хоча COVID відступає завдяки вакцинаціям, три інфекційні захворювання залишаються у центрі уваги медичних органів: малярія (паразит), ВІЛ (вірус) і туберкульоз (бактерія). Ці хвороби щорічно забирають понад 2 мільйони життів.

Про це пише Conversation.

Особливу увагу зараз привертає вірус грипу A підтипу H5N1, відомий як «пташиний грип». Цей вірус широко поширений серед диких і домашніх птахів, таких як кури, а також недавно був виявлений у молочній худобі в кількох штатах США та у коней в Монголії. Поширення грипу серед тварин завжди викликає побоювання, що вірус може передатися людині.

Цього року в США зафіксовано вже 61 випадок пташиного грипу, що є значним збільшенням порівняно з попередніми роками. Враховуючи, що смертність від цього вірусу серед людей досягає 30%, пташиний грип став серйозною загрозою для здоров’я. На щастя, наразі вірус не передається від людини до людини, що знижує ймовірність пандемії. Проте нещодавнє дослідження показало, що одна мутація може дозволити H5N1 передаватися між людьми, що стане сигналом для початку пандемії.

З огляду на цей ризик, уряд Великобританії вже закупив 5 мільйонів доз вакцини від пташиного грипу, готуючись до можливих загроз у 2025 році. Водночас, навіть якщо вірус не здатний передаватися між людьми, він уже може суттєво вплинути на здоров’я тварин, економіку та продовольчі поставки.

Ці питання входять у концепцію «одного здоров’я», що підкреслює важливість взаємозв’язку між здоров’ям людей, тварин і навколишнього середовища. Тільки вивчаючи ці зв’язки та вчасно реагуючи на нові загрози, можна ефективно протидіяти інфекційним хворобам у майбутньому.

Нагадаємо, у Франції створили маску, яка знищує коронавірус

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