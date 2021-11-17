Вчені назвали найдовшого динозавра з тих, що жили на Землі

Вчені назвали найдовшого динозавра з тих, що жили на Землі

Довжина тіла тварини перевищувала 40 метрів.

Найдовший динозавр, що коли-небудь жив на нашій планеті, суперзавр, досягав понад 40 метрів від морди до кінчика хвоста.

Про це пише видання Independent.

Такого висновку вчені дійшли після аналізу нових решток суперзавра, який жив близько 150 мільйонів років тому за часів юрського періоду.

Якщо результати цього дослідження підтвердяться, це зробить суперзавра довшим за будь-який іншого відомого динозавра, включаючи ще одного претендента на це місце — диплодока, який міг досягати довжини близько 33 метрів.

"Суперзавр є найдовшим динозавром, чиї розміри оцінюються на достатній кількості решток, оскільки кістки інших динозаврів представлені фрагментами, внаслідок чого складно точно оцінити їхню довжину", — пояснив автор дослідження Браян Кертіс.

На те, щоб дійти таких висновків, ученим знадобилося майже 50 років. Перший скелет суперзавра було знайдено у 1972 році в регіоні, який вчені назвали “кістковим салатом”, оскільки в ньому перебувало безліч останків тварин. Відразу сказати, які кістки належали конкретній тварині, було неможливо.

Нагадаємо, новий вид динозаврів знайшли в Бразилії. Йому може бути близько 70 млн років.

Вченим вже вдалося з'ясувати, що вони були хижаками. Ці створіння завдовжки у 5 метрів пересувалися на двох задніх лапах, мали короткі передні лапи і дуже міцний хвіст.

Вперше рештки цих динозаврів знайшли ще 2 десятиліття тому, але лише зараз дослідники з певністю кажуть, що це новий раніше невідомий вид.

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