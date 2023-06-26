Вчені назвали несподіваний фактор, який змушує нас старіти раніше

Вчені під час дослідження виявили кілька несподіваних факторів, які впливають на довголіття людини.

Про це пише Sci Tech Daily.

Експерти з'ясували, що на швидкість старіння також впливають і кілька несподіваних чинників. По-перше, йдеться про проживання у міських районах, які характеризуються значною нерівністю у ресурсах і соціальних можливостях. По-друге, особливу роль відіграє наявність симптомів депресії. Кореляція зберігалася навіть після врахування таких факторів, як хронічні захворювання та шкідливі звички.

Зазначимо, що депресивні симптоми в дослідженні вимірювалися за допомогою стандартної шкали депресії з 10 пунктів. Вчені виявили збільшення ризику смерті на один місяць на кожен бал збільшення оцінки депресивних симптомів.

Дослідники припускають, що депресія спричиняє емоційний стрес, який здатен призвести до біологічного зносу організму та порушення регуляції фізіологічних систем людини. Усе це тягне за собою більш раннє біологічне старіння.

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