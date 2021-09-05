Вчені назвали несподіваний симптом ранньої стадії хвороби Альцгеймера

Люди з діагностованою хворобою Альцгеймера при опитуванні часто зізнавалися, що відчували незрозуміле занепокоєння.

Незрозумілий неспокій у людей старше 60 років може вказувати на ранню стадію хвороби Альцгеймера.

Так вважає доктор Емер Максуіні, — пише Daily Express.

"Занепокоєння без видимої причини разом з ранніми симптомами втрати короткочасної пам'яті має насторожити, так як ці симптоми вказують на ранню стадію деменції", — сказав він.

За словами фахівця, хворобливе занепокоєння не схоже на "стривоженість". При цьому вона може проявлятися задовго до перших очевидних симптомів.

"Люди з діагностованою хворобою Альцгеймера при опитуванні часто зізнавалися, що відчували незрозуміле занепокоєння і фіксували перші випадки втрати короткочасної пам'яті за 18 місяців або навіть за два роки до явних проблем", — зауважив Максуіні.

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Нагадаємо, що хвороба Альцгеймера впливає в першу чергу на короткочасну пам'ять, а проблеми з довготривалою пам'яттю розвиваються в міру прогресування захворювання. Це захворювання невиліковне і немає ліків, здатних зупинити його розвиток. Проте раннє виявлення може згладити перебіг хвороби.

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