Вчені назвали кілька частин тіла, які людина втратить у майбутньому

За останні тисячоліття людство зробило колосальний стрибок у розвитку медицини, технологій і побуту. Те, що колись було необхідним для виживання, нині стало зайвим. Науковці вважають, що ці зміни вплинуть і на нашу анатомію: деякі органи та структури поступово можуть зникнути, оскільки вони більше не виконують важливих функцій.

Однією з найпомітніших трансформацій є втрата волосся на тілі. Якщо колись воно зігрівало та захищало від сонця, то сьогодні роль волосся мінімальна — ми носимо одяг і живемо у комфортних умовах. Соціальні норми теж відіграють свою роль: понад 90% жінок у Великій Британії регулярно видаляють волосся з естетичних міркувань. Тож учені припускають, що у віддаленому майбутньому воно може зникнути зовсім.

Ще один кандидат на зникнення — зуби мудрості. Нашим предкам вони допомагали пережовувати жорстку й сиру їжу, але з розвитком кулінарії та зменшенням щелеп зуби мудрості стали джерелом проблем: біль, інфекції, скупченість зубів. Уже сьогодні у п’ятої частини людей ці зуби взагалі не формуються, що свідчить про еволюційні зміни.

Схожий сценарій прогнозується і для куприка — рудиментарної кістки, яка залишилася нам від хвостатих предків. Колись він допомагав утримувати рівновагу, нині ж фактично не має функцій, хоча й підтримує окремі м’язи таза. Водночас куприк легко травмується, що робить його «зайвим елементом» для сучасної людини.

Не менш дискусійною є доля апендикса. Колись він допомагав перетравлювати грубу рослинну їжу, сьогодні ж його значення мінімальне. Хоча деякі дослідження відзначають участь апендикса у роботі імунної системи, значно частіше він стає причиною хірургічних операцій через апендицит.

Також під питанням існування вушних м’язів. Вони допомагали нашим далеким предкам орієнтуватися на звук і вчасно реагувати на небезпеку. Більшість сучасних людей втратили цю здатність, і вміння рухати вухами залишилося радше кумедним трюком, ніж корисною навичкою.

Фахівці підсумовують: усі ці зміни відбуватимуться поступово, але вони чітко демонструють, як сучасний спосіб життя і технологічний прогрес формують тіло людини майбутнього.

