Вчені назвали ключові біомаркери, що допомагають дожити до ста років / © Дніпроград

Реклама

Нещодавнє дослідження, проведене у Швеції, стало найбільшим у своєму роді. Воно порівняло біомаркери понад 44 тисяч людей віком від 64 до 99 років, за якими спостерігали 35 років. Метою було з’ясувати, чи є спільні риси в аналізах крові у тих, хто дожив до 100 років.

Про це пише Sciencealert.

Вчені виміряли 12 біомаркерів, пов’язаних із запаленням, метаболізмом, функцією печінки та нирок. Результати показали, що довгожителі, як правило, мали нижчий рівень глюкози, креатиніну та сечової кислоти після 60 років порівняно з тими, хто помер раніше.

Реклама

Важливо, що довгожителі рідко демонстрували екстремально високі чи низькі показники, хоча в середньому їхні значення не сильно відрізнялися від інших. Наприклад, лише незначна кількість довгожителів мала високий рівень глюкози або креатиніну в ранньому віці.

Дослідження також виявило, що у людей з найнижчим рівнем загального холестерину та заліза, а також з найвищим рівнем глюкози, креатиніну та маркерів функції печінки, шанси дожити до 100 років були меншими.

Хоча різниця в показниках була невеликою, вона вказує на можливий зв’язок між метаболічним здоров’ям, харчуванням та винятковим довголіттям. Звісно, дослідження не може прямо вказати на причини, але вчені припускають, що такі фактори, як харчування, споживання алкоголю, а також генетика відіграють ключову роль.

Таким чином, моніторинг показників роботи нирок, печінки, а також рівня глюкози та сечової кислоти з віком може бути корисною стратегією для підтримання здоров’я. Проте дослідники визнають, що випадковість також може відігравати свою роль у досягненні довголіття.

Реклама

Нагадаємо, популярні ін’єкції для схуднення, зокрема «Оземпік», якими користуються мільйони людей по всьому світу, можуть спричиняти втрату м’язової маси — до такого висновку дійшли американські дослідники.