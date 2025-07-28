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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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283
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Вчені назвали місце, де сонце не заходить протягом двох місяців щороку

Де сонце не заходить два місяці, і як туди подорожувати?

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Єдине у світі місце, де сонце не заходить два місяці на рік

Єдине у світі місце, де сонце не заходить два місяці на рік / © НАНЦ

З кінця листопада до кінця січня в Антарктиді, найменш населеному континенті Землі, панує унікальне явище: 24 години сонячного світла. Це «опівнічне сонце» — природне диво, що виникає через нахил Землі, коли сонце ніколи повністю не опускається за горизонт. Тисячі відвідувачів щороку приваблює цей крижаний континент з його величними айсбергами, кришталево чистою водою та посиленою активністю дикої природи.

Про це пише Daily Mail.

Що відбувається під час полярного дня?

У цей період Антарктида оживає: морські слони гріються на крижинах, а пінгвіни Аделі, рябозубі та папуганські доглядають за своїми пташенятами. Туристичний сайт Wildfoot Travel описує це як «дезорієнтуюче, але водночас чарівне» відчуття.

Прогулянки серед пінгвінів о 22:00, плавання повз сяючі блакитні айсберги далеко за північ, або перебування на палубі, коли небо переливається золотистими та рожевими відтінками, але ніколи не темніє. Це створює відчуття перебування в зовсім іншому світі, де «північне сонце» додає казковості, якої не знайти більше ніде.

Поради для подорожі в Антарктиду під час полярного дня:

Інтерес до подорожей в Антарктиду стрімко зростає, особливо в святковий сезон. Тому бронювати поїздки рекомендується заздалегідь. Щоб поїздка була комфортною, варто врахувати кілька порад:

  • Маска для сну: постійне світло може викликати проблеми зі сном або дезорієнтацію, тому маска для сну — обов’язкова річ.

  • Одяг: влітку температура коливається від -2 до 5 градусів Цельсія, тому подбайте про теплий та водонепроникний одяг.

  • Режим дня: дотримуйтеся регулярного графіку прийому їжі, щоб допомогти організму адаптуватися до постійного світла.

  • Захист від сонця: незважаючи на низькі температури, сонцезахисний крем та зволожувальні засоби необхідні через сильне відбиття сонця від льоду.

  • Додаткові акумулятори: низькі температури швидко розряджають батареї, тому візьміть із собою додаткові акумулятори для вашої техніки.

Нагадаємо, Антарктида — найменш досліджений континент світу, відомий своєю суворою і важкодоступною природою. Тепер науковці зробили сенсаційне відкриття під Антарктичним льодовим щитом — виявлено 332 приховані підводні каньйони, вирізані в океанському дні. Це в п’ять разів більше, ніж вважалося раніше.

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