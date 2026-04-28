Вчені назвали нову дату кінця Всесвіту: це може статися раніше, ніж ми думали

Космос / © pixabay.com

Реклама

Всесвіт може закінчитися значно раніше, ніж припускали вчені. Нове дослідження свідчить, що замість трильйонів років космос може проіснувати ще лише близько 33 мільярдів років.

Про це повідомило видання Live Science.

Упродовж десятиліть астрономи вважали, що Всесвіт продовжить розширюватися майже безкінечно. Та нові спостереження свідчать: цей сценарій може бути не остаточним. Якщо темна енергія — загадкова сила, яка прискорює розширення космосу, — змінює свої властивості з часом, Всесвіт може не розширюватися вічно, а зрештою почати стискатися.

Реклама

Саме такий сценарій називають «Великим стисненням». У цьому випадку розширення змінить напрямок, а вся матерія, галактики, зорі та навіть сам простір-час почнуть зближуватися, повертаючись до надщільного стану, схожого на той, який існував під час Великого вибуху.

До такого висновку дослідники дійшли, аналізуючи нові дані Огляду темної енергії (DES) та Спектроскопічного інструмента темної енергії (DESI). За допомогою цих проєктів науковці склали карти сотень мільйонів галактик, щоб краще зрозуміти, як змінювалася швидкість розширення Всесвіту в різні періоди його історії.

Отримані результати свідчать, що так зване «рівняння стану» темної енергії — співвідношення між її тиском та щільністю енергії — може бути не сталим. Інакше кажучи, її вплив на Всесвіт, імовірно, змінюється з часом.

Щоб пояснити ці спостереження, дослідники використали модель аксіонної темної енергії. Вона передбачає, що темна енергія складається з двох компонентів: аксіонного поля — гіпотетичної надлегкої форми темної матерії — та космологічної константи, яка відповідає за фонове розширення простору-часу.

Реклама

За словами вчених, у далекому майбутньому взаємодія цих двох компонентів може змінити хід еволюції космосу. Замість того щоб розштовхувати галактики одна від одної, ця сила може почати «стягувати» Всесвіт назад.

Після моделювання такого сценарію дослідники дійшли висновку, що кінець існування Всесвіту може настати приблизно через 33,3 мільярда років. Це значно менше, ніж традиційні оцінки, які припускали існування Всесвіту ще трильйони років.

Втім, робити остаточні висновки зарано. Дослідження поки не пройшло рецензування, а сама модель залежить від багатьох змінних. Крім того, існують й інші комбінації параметрів, які також можуть пояснювати спостереження. Для перевірки цієї теорії потрібні нові дані та подальші спостереження. Тож поки що йдеться лише про один із можливих сценаріїв майбутнього Всесвіту, який, утім, може виявитися значно коротшим, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, раніше вимірювання показали, що Всесвіт розширюється значно швидше, ніж передбачають сучасні теорії, і вчені поки не можуть пояснити причину цього явища.

Реклама

Новини партнерів