Вчені пояснили, як розпізнати чоловіка-психопата у стосунках

Коли ви починаєте з кимось зустрічатися, буває важко зрозуміти, яка людина насправді. Хоча вона може здаватися приємною та щирою, це може бути лише маскою, що приховує темний бік.

Про це пише Daily Mail.

Нове дослідження виявило цікавий зв’язок між поведінкою в онлайн-знайомствах і психопатією. Дослідники опитали майже 500 дорослих, щоб з’ясувати, як їхні риси характеру пов’язані з використанням застосунків для знайомств.

Ключові висновки дослідження

Чоловіки з високим рівнем психопатії частіше повідомляли про успіх у знайомствах через застосунки та про більше сексуальних зв’язків. Загалом, дві третини опитаних, які займалися сексом із партнером, знайденим онлайн, були чоловіками. Дослідники вважають, що така поведінка може свідчити про маніпулятивні нахили та вміння знаходити вразливих людей.

Жінки, які повідомляли про секс через застосунки для знайомств, виявилися більш готовими знижувати свої стандарти в порівнянні з тими, хто цього не робив. Дослідники припускають, що це може бути пов’язано з «ефектом безповоротних витрат»: після тривалого спілкування жінки вже були налаштовані на певний результат і готові прийняти розчарування.

Що таке психопатія?

Психопатія — це розлад особистості, що характеризується відсутністю емпатії, каяття та безсердечністю. Люди з цією рисою часто мають поверхневий шарм, маніпулятивні нахили, імпульсивність та завищене почуття власної значущості. Важливо пам’ятати, що не всі психопати є вбивцями.

Експерти зазначають, що психопати можуть здаватися дуже цікавими, оскільки вони вміло імітують нормальні емоції та реакції, щоб маніпулювати іншими. Наприклад, вони можуть підлаштовувати свої інтереси під інтереси співрозмовника, щоб здаватися «найцікавішою людиною». Проте їхні емоційні реакції іноді можуть мати вигляд непереконливих, оскільки вони, ймовірно, не здатні відчувати емоції, а лише їх імітують.

Дослідження показало, що чоловіки з психопатичними рисами можуть бути успішнішими в короткострокових стосунках, таких як секс на одну ніч, завдяки своїй здатності знаходити людей, готових до випадкових зв’язків. Отже, якщо ви помічаєте, що ваш партнер за онлайн-знайомством надто швидко і легко досягає успіху в таких стосунках, це може бути тривожним сигналом.

Нагадаємо, відомий мусульманський психіатр і консультант Ахмед Ханкір назвав п’ять ключових ознак, які допомагають розпізнати психопата. Він також роз’яснив, яку небезпеку становлять для суспільства такі особистості через свої дії та слова.

