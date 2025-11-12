Вчені назвали п’ять професій, які ШІ не здатен замінити

Штучний інтелект / © Pixabay

Фахівці назвали п’ять професій, які найменше піддаються заміні штучним інтелектом, та розкрили головну перевагу людей у світі майбутньої праці.

Про це пише видання UNILAD.

Нещодавнє повідомлення компанії Amazon про скорочення 14000 робочих місць у рамках автоматизації лише підтверджує зростання побоювань щодо того, що технології можуть витіснити людей із традиційних ролей. За деякими оцінками, глобально ШІ здатен вплинути на понад 300 мільйонів повноцінних робочих місць, змінюючи світ праці швидше, ніж будь-які попередні технологічні революції.

Водночас не всі професії однаково вразливі. Нове дослідження від TargetJobs виявило, що певні сфери діяльності залишаються «стійкими» до ШІ, оскільки вимагають людських навичок, які машини наразі не можуть відтворити, як-от креативність, емоційний інтелект і моральне судження.

Які професії найвразливіші перед ШІ

Найбільший ризик автоматизації існує для робіт, які легко алгоритмізуються: введення даних, адміністративні ролі, обслуговування клієнтів та деякі технічні спеціальності. ШІ здатен виконувати ці завдання швидше і без людських помилок.

П’ять професій, які залишаються «AI-proof»

Медицина та психологія — хоча ШІ допомагає з аналізом даних і діагностикою, він не здатен замінити людське тепло, співчуття та психологічну підтримку.

Освіта та тренінги — вчителі, здатні поєднувати технології зі своїм емоційним інтелектом, залишаються ключовими для розвитку учнів.

Креативні індустрії — ШІ може генерувати ідеї, але створення унікального, живого й відчутного контенту — винятково людська сфера, що включає дизайн, рекламу та сторителінг.

Кваліфіковані ремесла — будівельники, електрики, інженери та майстри, які працюють з фізично непередбачуваними завданнями, залишаються непідвладними повній автоматизації.

Етика, регуляція та політика — професіонали в галузі законотворчості, управління і контролю відповідають за те, щоб ШІ використовувався відповідально, що робить людську участь критичною.

Головна перевага людини над ШІ

TargetJobs зазначає, що ключова перевага людей — гнучкість і здатність поєднувати технологічну грамотність з соціальними навичками. Ті, хто зможе працювати разом зі ШІ, а не проти нього, залишаться найбільш конкурентоспроможними на ринку праці.

Як «захистити» свою кар’єру від автоматизації

Експерти радять:

розвивати м’які навички (soft skills);

навчитися ефективно використовувати ШІ як інструмент;

розширювати професійні компетенції;

інвестувати в безперервне навчання;

активно будувати професійні зв’язки;

підвищувати емоційний інтелект.

Фактично майбутнє праці полягає не у протистоянні машинам, а в умінні працювати з ними разом, максимально використовуючи унікальні людські здібності.

