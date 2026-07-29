Вчені назвали тварин, які живуть тисячі років: хто очолив рейтинг

Океан / © Unsplash

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Поки рекорд тривалості життя людини становить 122 роки, деякі тварини можуть існувати сотні, тисячі років або навіть вважаються потенційно безсмертними. Найбільше довгожителів мешкає у морських глибинах, де особливі умови уповільнюють процеси старіння.

Про це повідомляє Discover Wildlife.

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За словами дослідників, більшість рекордсменів із тривалості життя живе у холодних і глибоких водах океану. Низькі температури, повільний обмін речовин, слабке освітлення та мінімальна кількість хижаків допомагають їм старіти значно повільніше.

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Саме тому серед рекордсменів переважають мешканці морських глибин.

Які тварини живуть найдовше

До десятки найдовгоживучих тварин увійшли:

сейшельська гігантська черепаха — понад 190 років;

червоний морський їжак — близько 200 років;

гренландський кит — понад 200 років;

морський окунь Rougheye Rockfish — понад 200 років;

гренландська акула — 400–500 років;

океанічний молюск квахог — понад 500 років;

чорний корал — до 4 тисяч років;

скляна губка — до 15 тисяч років.

Особливу увагу вчених привертає медуза Turritopsis dohrnii, яку часто називають безсмертною.

Якщо вона зазнає стресу, травмується або старіє, її організм здатний повернутися до ранньої стадії розвитку — поліпа. За сприятливих умов цей цикл може повторюватися необмежену кількість разів.

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Ще одним прикладом біологічного безсмертя вважають гідру — невелику прісноводну тварину, клітини якої постійно оновлюються, що практично не дає організму старіти.

Одним із найбільш незвичайних довгожителів також є гренландська акула.

За оцінками вчених, вона може жити майже 500 років, а статевої зрілості самки досягають лише приблизно у 150-річному віці. Крім того, вагітність у цього виду триває від 8 до 18 років, що є одним із найдовших показників серед хребетних.

Дослідники сподіваються, що знання про цих унікальних мешканців планети в майбутньому допоможуть створити нові підходи до лікування хвороб і продовження активного життя людини.

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Нагадаємо, у тропіках виявили новий вид тварин, які мають помаранчеві губи і ревуть, як жаба. Дослідження, що тривало майже два десятиліття, підтвердило унікальність істоти, яку місцеві жителі називають Ліквелі.

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