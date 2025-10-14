Вчені назвали єдину в світі тварину, яка "народжувала" через рот та виношувала яйця в шлунку

Шлунко-виводкова жаба. Фото: Benjamin Healley/CC BY 4.0

Реклама

У світі природи є багато дивовижних способів розмноження, але жоден не зрівняється з тим, який мали жаби роду Rheobatrachus. Вони ковтали власні запліднені яйця, після чого їхній шлунок тимчасово перетворювався на орган, схожий за функцією на матку.

Про це повідомило видання Iflscience.

Вчені зазначили, що кислотність у шлунку знижувалася, щоб не пошкодити потомство, і вже через кілька тижнів із рота самиці з’являлися повністю сформовані жабенята.

Реклама

Цей унікальний механізм виношування був притаманний лише двом видам — південній жабі (Rheobatrachus silus) та північній (Rheobatrachus vitellinus). Обидва вони мешкали в тропічних лісах австралійського штату Квінсленд. Перший вид описали лише у 1973 році, а другий — у 1984-му. На жаль, обидва зникли з дикої природи вже за кілька років після відкриття.

Основною причиною вимирання стала хвороба, спричинена хітридієвим грибком, який масово уражав амфібій у 1980-х роках. Цей патоген став фатальним для багатьох нововідкритих видів в Австралії, включно з жабами, що висиджували потомство у шлунку.

Після вимирання цих амфібій австралійські науковці з Університету Ньюкасла розпочали спроби їхнього відродження. Так з’явився «Проєкт Лазар» — ініціатива, спрямована на використання технологій відновлення вимерлих видів. Дослідники спробували перенести ДНК збережених тканин жаб у яйцеклітини споріднених видів. У лабораторії клітини почали ділитися, що дало перші надії, але ембріони не вижили.

Нагадаємо, дослідники вперше виявили комах та павуків у бурштині з Південної Америки, що належить до крейдяного періоду.