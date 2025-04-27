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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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573
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2 хв

Вчені назвали звичку, що сприяє швидкому старінню мозку

Вчені розкрили, як якість сну може вплинути на старіння мозку.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Мозок

Мозок / © Pixabay

Проблеми людського мозку залишаються предметом постійних досліджень науковців з усього світу. Нещодавно вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско опублікували дані, що вказують на ще одну можливу причину поступового зменшення об’єму мозку.

Про це пише розповіли в UCSF.

Атрофія мозкової тканини є частиною природного старіння, яке зазвичай починається в 30-40 років. Водночас, певні захворювання, такі як деменція, інсульт або черепно-мозкові травми, можуть значно прискорити цей процес.

За новими даними дослідження UCSF, навіть незначні порушення сну можуть сприяти швидшій атрофії мозку.

Понад 600 дорослих взяли участь у проєкті, результати якого були опубліковані в журналі Neurology. У ході дослідження респонденти оцінювали якість свого сну, а через п’ять років їх знову опитали, після чого через десять років провели сканування мозку.

Дослідження показало тривожні результати: навіть після врахування віку, статі, освіти, стану здоров’я та способу життя, у людей з порушеннями сну було зафіксовано більш виражену атрофію мозку, ніж у тих, хто спав добре.

Дослідження показало, що у людей з помірними труднощами зі сном мозок виглядав старішим на 1,6 року, а у тих, хто мав серйозні проблеми — на 2,6 року. Проте дослідники наголошують на потребі подальших досліджень, щоб зрозуміти, чи є сон причиною атрофії мозку або навпаки.

Клеманс Кавайєс з UCSF підкреслює, що, хоча прямий причинно-наслідковий зв’язок між поганим сном і деменцією ще не встановлений, зв’язок між якістю сну і когнітивними порушеннями давно доведений. Професорка Крістін Яффе також наголошує на важливості хорошого сну в молодому віці для запобігання когнітивним розладам в майбутньому.

Навіть якщо людина не відчуваєте проблем зі здоров’ям, правильний режим сну може стати важливим кроком для збереження розумової ясності в майбутньому. Якісний сон — це інвестиція в здоров’я мозку на роки вперед.

Нагадаємо, раніше ми публікували японський тест на старіння мозку.

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