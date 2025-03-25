Вчені не знають, що це таке: на дні океану біля Аляски знайдено таємниче золоте яйце

У 2023 році підводний апарат NOAA Ocean Exploration, досліджуючи глибини океану біля узбережжя Аляски, натрапив на дивний об'єкт на глибині близько 3300 метрів. Це була золота куля, прикріплена до каменя, покритого білими губками.

Про це повідомило видання Science Alert.

Вчені змогли зібрати зразки цього об'єкта, але досі не можуть точно визначити його природу. Керрі Гауелл, глибоководна екологиня з Плімутського університету, зазначила, що об'єкт виглядає як яйце, хоча його структура сильно відрізняється від будь-яких знайомих вченим зразків. Вчені припускають, що з нього щось могло вилупитися, оскільки на оболонці є отвір, через який могла пройти істота. Зразки були зібрані за допомогою роботизованої руки, і виявилося, що яйце м'ясисте на дотик.

Дивним є й той факт, що яйце було знайдено в єдиному екземплярі, адже більшість яйцекладних тварин відкладають яйця кладками.

Нагадаємо, вчені відповіли, який колір очей найрідкісніший у світі.

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