Вчені показали дивовижні знімки галактик, які змінять уявлення про Всесвіт (фото)

6 деталізованих фото галактик / © Sky News

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Нещодавно введена в експлуатацію обсерваторія імені Віри Рубін представила свою першу детальну фотографію космосу. Вона зроблена за допомогою найпотужнішої у світі 3200-мегапіксельної цифрової камери, встановленої на телескопі обсерваторії, ця світлина охоплює 10 мільйонів галактик у скупченні Діви та навколо нього, розташованому за 55 мільйонів світлових років від нас.

Про це повідомляє Live Science.

Галактика M61: Двійник Чумацького Шляху

На знімку чітко видно спіральну галактику M61 з двома вираженими спіральними рукавами. Астрономи вважають, що саме так виглядає наш власний Чумацький Шлях, який ми не можемо побачити повністю зсередини. M61 розташована до нас «обличчям», що дозволяє розгледіти її широкі спіральні рукави та яскраве ядро з надмасивною чорною дірою. Ця галактика є частиною скупчення Діви.

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Спіральна галактика «грандіозного задуму» (Зображення: Обсерваторія Вери К. Рубін NSF–DOE) / © livescience

Зіткнення трьох галактик

Зображення демонструє захопливий момент злиття трьох спіральних галактик, що опинилися занадто близько одна до одної. Попри те, що окремі спіральні рукави ще помітні, гравітаційна взаємодія спричиняє обмін газом між ними, і врешті-решт вони об’єднаються в єдину велику галактику. Такі зіткнення є поширеним явищем у Всесвіті; припускається, що за останні 12 мільярдів років Чумацький Шлях поглинув близько десяти менших галактик.

Зіткнення трьох галактик (Зображення: Обсерваторія Вери К. Рубін NSF–DOE) / © livescience

Яскрава, близька зірка

Хоча більшість об’єктів на знімку знаходяться далеко за межами нашої галактики, обсерваторія імені Віри Рубін також зафіксувала невелику кількість близьких зірок, розташованих у нашому Чумацькому Шляху. Вони знаходяться в мільйони разів ближче до нас, ніж скупчення Діви. Гострі дифракційні піки та світіння, схоже на гало, є результатом розсіювання світла всередині оптики телескопа і допомагають відрізнити ці прилеглі зірки від далеких галактик.

Яскрава, близька зірка. (Зображення: Обсерваторія Вери К. Рубін NSF–DOE) / © livescience.com

Далеке скупчення галактик

Скупчення галактик є найбільшими гравітаційно пов’язаними об’єктами у Всесвіті. Скупчення Діви, наприклад, містить близько 2000 галактик. Однак далеко за об’єктами переднього плану нового зображення можна помітити ще одне далеке скупчення галактик. Кожна розмита помаранчева пляма світла на цьому фоні — це галактика, що містить мільярди зірок і розташована за мільярди світлових років від Землі. До речі, наш Чумацький Шлях є частиною схожого Надскупчення Діви, до якого входять як Місцева група галактик (включно з Чумацьким Шляхом), так і скупчення Діви.

Гігантське скупчення галактик. (Зображення: Обсерваторія Вери К. Рубін NSF–DOE) / © livescience.com

Пара галактик зі здоровими межами

На знімку також представлені дві спіральні галактики (NGC 4411 та NGC 4411b), які здаються розташованими поруч, на відміну від багатьох інших у скупченні Діви, що перебувають у процесі злиття. Проте це оптична ілюзія: хоча вони виглядають близько, одна з них знаходиться значно далі. Галактика праворуч (NGC 4411) розташована приблизно за 50 мільйонів світлових років від Землі, тоді як галактика зліва (NGC 4411b) — за понад 70 мільйонів світлових років.

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Пара галактик зі здоровими межами (Зображення: Обсерваторія Вери К. Рубін NSF–DOE) / © livescience.com

Галактика NGC 4343: Вид з ребра

Розсіяні по всьому зображенню, можна побачити довгі промені яскравого світла, що світяться всередині сферичних гало. Багато з них — це спіральні галактики, що спостерігаються з ребра. На відміну від галактик, звернених «обличчям» до Землі, ці об’єкти виглядають як сплющені, схожі на млинці диски, оповиті світним пилом. Навіть при уважному розгляді такої галактики, як NGC 4343, спіральні рукави не розрізняються, але чітко видно яскраве ядро, де розташована надмасивна чорна діра.

Космічний млинець. (Зображення: Обсерваторія Вери К. Рубін NSF–DOE) / © livescience.com

Цей перший знімок від обсерваторії імені Віри Рубін відкриває нові горизонти для вивчення Всесвіту, пропонуючи неперевершену деталізацію та дозволяючи астрономам досліджувати найвіддаленіші та найзагадковіші об’єкти.

Раніше повідомлялося, у Сонячній системі виділяють три основні типи планет. До них належать чотири кам’янисті планети (Меркурій, Венера, Земля і Марс), два газові гіганти (Юпітер і Сатурн), що складаються переважно з водню та гелію, та два крижані гіганти (Уран і Нептун).

Сучасні дослідження розкривають, що газові планети є набагато складнішими, ніж вважалося раніше. Ці нові відкриття змінюють наше уявлення про їхнє походження та відіграють ключову роль у підготовці майбутніх космічних місій.

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