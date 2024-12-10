Вчені опустили камеру на дно темного жолоба та виявили найбільш таємничу глибоководну істоту – фото

Під час експедиції в жолоб Тонга, що в Тихому океані, вчені опустили туди камеру та показали, що відбувається на дні.

Про це пише LADbible.

Так, науковцям вдалося отримати кадри величезної тихоокеанської полярної акули, яка підпливла до камери і трохи погризла її. Цю істоту вважають однією з найбільш загадкових глибоководних на планеті.

Докторка Джессіка Колбуш пояснила, що кадри були зняті на глибині 1400 метрів, десь на захід від жолоба Тонга.

Вона сказала, що тихоокеанська полярна акула може досягати 4,4 метра в довжину, хоча найбільша з них може мати довжину понад сім метрів, що є досить масивною.

Що стосується цього чудового, але дещо страхітливого створіння глибокого синього моря, експертка пояснила, що ця акула була самицею.

Тихоокеанська полярна акула / Фото: The Tonga Trench Expedition

Вона сказала: "Це спостереження відбулося на захід від жолоба Тонга, ми припустили, що вона досить велика, близько 3,5 метрів завдовжки, перебувала на глибині 1400 метрів, і через відсутність видимих застібок на черевних плавниках ми визначили, що це самиця. Вона пливе просто на камеру, з цього ракурсу ми можемо повністю бачити пащу акули. Невдовзі після цього вона зрозуміла, що вона не дуже смачна на смак, і пішла за наживкою. Вода була близько 2,5 градусів за Цельсієм, що має сенс, оскільки ми знаємо, що вони надають перевагу прохолодним водам".

На щастя для вчених і акули, вона незабаром перейшла до риби, яку вони поклали поруч із камерою як приманку, і не знищила досить неапетитну глибоководну камеру, намагаючись її з'їсти.

Після того, як акула з'їла наживку, прикріплену до кріплення камери, вона попливла геть, надавши вченим гарний знімок того, наскільки великою вона була.

Тихоокеанська полярна акула / Фото: The Tonga Trench Expedition

Тихоокеанська полярна акула, створена для холодних і темних глибин, на які людина не наважується пірнати, є дуже приголомшливою істотою, яка може полювати тихо, оскільки вона майже не створює шуму, пересуваючись у воді. Вони, як правило, харчуються рибою, що мешкає на дні, хоча шлунки акул, які були досліджені, також вказують на те, що вони полюбляють гігантських тихоокеанських восьминогів.

Нагадаємо, на британському узбережжі знайшли загадкову істоту з "собачою головою" та плавцями. Користувачі Мережі вважають, що це може бути русалка.

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