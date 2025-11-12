Вчені отримали "радіосигнал" від 3I/ATLAS: це іншопланетний корабель чи комета

Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS / © Daily Mail

Науковці зафіксували перший «радіосигнал» від загадкового міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS, який наразі перетинає Сонячну систему. Хоча більшість експертів вважає його кометою, професор з Гарварду Аві Льоб наполягає на можливості того, що це «іншопланетний корабель-матка», критикуючи NASA за закритість. Нові дані про наявність гідроксильних радикалів можуть стати вирішальним доказом природного походження об’єкта.

Про це пише Lad Bible.

Науковці повідомили про виявлення «радіосигналу», що походить від міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS, який нині перетинає нашу Сонячну систему. Цей об’єкт уперше з’явився на радарах у липні. Професор Гарвардського університету Аві Льоб припустив — ймовірність того, що це не «природно сформований» об’єкт, становить 30-40%.

У розмові з LADbible астрофізик розкритикував NASA, звинувативши агентство в тому, що воно «вдає дорослих у кімнаті» після того, як відкинуло будь-яку можливість участі іншопланетних сил. Льоб наголосив на необхідності зберігати відкритість до інших варіантів — зокрема до теорії про «іншопланетний корабель-матку».

Зараз об’єкт здійснює оберт навколо Сонця. За прогнозами NASA, його можна буде спостерігати із Землі лише на початку грудня, коли астрономи планують провести «оновлені спостереження».

Попри сумніви Льоба, більшість фахівців, як і очікувалося, підтримали позицію NASA. Проте гарвардський науковець нещодавно заявив, що на зображеннях об’єкта, можливо, видно «гарячий двигун або джерело штучного світла».

Нещодавні дослідження вказують, що від об’єкта надходять «радіохвилі», які, ймовірно, є «доказом» його природного походження. «Радіохвилі» були зафіксовані 4 листопада, інформувало видання Astronomer’s Telegram. У повідомленні зазначено, що специфічне поглинання на певній довжині хвилі свідчить про наявність гідроксильних радикалів (OH-молекул), які ідентифікували за допомогою південноафриканського радіотелескопа MeerKAT.

За інформацією LiveScience, ці радикали утворюються, коли молекули води, що виходять із комети під час сублімації, розпадаються — процес, який є типовою ознакою кометної активності (про що йшлося у дослідженні 2016 року).

Дослідження хімічного складу навколо об’єкта показало, що його поверхня має температуру приблизно +7 °C, а діаметр сягає близько 10 км.

Раніше астрономи вже повідомляли про ознаки води в цьому міжзоряному тілі — дехто стверджував, що спостерігав випаровування. Проте нові дані свідчать: вода розкладається під впливом сонячного випромінювання.

Нові «радіосигнали» були зафіксовані тоді, коли об’єкт короткочасно зник за Сонцем у момент перигелію (найближчої точки до світила) та на певний час змінив колір — цю зміну також помітив Льоб.

Дослідники припускають, що це може бути один із найстаріших об’єктів свого класу, який виник у зоряній системі з «околичних» регіонів Чумацького Шляху ще близько 7 млрд років тому.

Наукова спільнота закликала NASA оприлюднити знімки об’єкта у високій роздільній здатності, однак через тимчасове припинення роботи урядових структур ці зображення поки що не опубліковані.

Нагадаємо, раніше міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS викликав нову хвилю суперечок у науковому світі. Хоча більшість експертів вважають його гігантською кометою, нові знімки, надіслані марсоходом NASA Perseverance, показують об’єкт як «масивний циліндричний апарат» із зеленим світінням. Це підживило теорію Льоба про позаземний зонд. Доктор Горацій Дрю з CSIRO також категорично стверджує, що це не комета. Водночас, більшість наукової спільноти, посилаючись на дані ESA, схиляється до того, що 3I/ATLAS — це надзвичайно велика комета (5-11 км).