Вчені оживили обличчя ірландця, який жив 4000 років тому: який вигляд має (фото) / © скриншот

Дослідники відтворили зовнішність чоловіка, який жив на острові Ратлін в Ірландії понад чотири тисячі років тому. Унікальне відкриття було зроблене випадково під час будівництва автостоянки біля сільського бару: археологи виявили поховання ранньої бронзової доби, серед яких була кам’яна скриня зі скелетом індивіда незвично високого зросту.

Про це йдеться Ancestral Whispers у TikTok.

Згідно з даними антропологів, зріст чоловіка становив близько 180 см, що значно перевищувало тогочасні стандарти. Аналіз кісток показав ознаки активного способу життя та значних фізичних навантажень. На хребті та лопатках зафіксували сліди травм, остеоартриту та патологій, що свідчать про важку працю. Попри це, організм чоловіка успішно відновлювався після пошкоджень.

Як повідомляє канал Ancestral Whispers у TikTok, генетичний аналіз виявив у стародавнього мешканця низку цікавих особливостей. Він мав спадковий гемохроматоз («кельтську хворобу»). Це призводить до надлишку заліза в крові, та рідкісну для тієї епохи здатність перетравлювати молоко. ДНК-тест також підтвердив спорідненість із сучасними кельтськими популяціями та наявність генів, відповідальних за світле волосся.

Вчені реконструювали вигляд чоловіка ранньої бронзової доби / © Скріншот

Сучасна 3D-реконструкція обличчя дозволила детально побачити мешканця доби дзвоноподібних кубків. Науковці наголошують, що поєднання генетики та цифрових технологій дає змогу не лише оживити образ людини, а й глибше зрозуміти спосіб життя та еволюційні адаптації давніх спільнот Європи.

Нагадаємо, еволюційні біологи та антропологи з’ясували причину масових проблем із прикусом у сучасних людей, яка криється не в генетичних збоях, а в кардинальній зміні способу життя. Виявляється, наші щелепи просто припинили отримувати необхідне фізичне навантаження, яке було звичним для давніх мисливців-збирачів, через що вони не ростуть до потрібних розмірів.

Здатність контролювати вогонь стала тим фактором, що відокремив людину від мавпи, але ціну цього досягнення природа викарбувала у нашому генетичному коді через тисячі років болісних уроків.